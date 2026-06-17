Летнее солнцестояние и Ивана Купала: связаны ли эти праздники на самом деле и почему их часто путают

Летнее солнцестояние / © ТСН.ua

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Летнее солнцестояние и праздник Ивана Купала часто воспринимают как одно событие, однако исторически это разные даты — хотя оба праздника имеют общие корни в языческих традициях, связанных с культом Солнца, огня и природы.

Летнее солнцестояние — это астрономическое явление, которое происходит ежегодно примерно 20–21 июня , когда Солнце поднимается выше горизонта, а день становится самым длинным в году. Для старых славян этот период означал вершину силы природы, плодородия и солнечной энергии.

Именно вокруг дня солнцестояния в дохристианские времена существовали обрядовые празднества, посвященные Солнцу, воде, очищению и будущему урожаю. Люди разжигали большие костры, пели обрядовые песни, водили хороводы и выполняли ритуалы, которые символизировали обновление жизни.

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После распространения христианства церковь пыталась интегрировать популярные народные традиции в новый религиозный календарь. Именно так языческие празднования, привязанные к солнцестоянию, постепенно соединили с днем рождения святого Иоанн Креститель , который начал отмечать как праздник Иоанна Купала.

Ранее дата Купала приходилась на 24 июня по юлианскому календарю — гораздо ближе к летнему солнцестоянию. Однако после календарных изменений и перехода на новые церковные даты празднование сместилось.

Тем не менее, основные символы остались одинаковыми. И летнее солнцестояние, и Купальская ночь связаны с очищением через огонь, обрядами у воды, плетением венков, поиском гармонии, почитанием природы и верой в особую силу этого периода.

Сегодня летнее солнцестояние чаще воспринимается как астрономическая или эзотерическая дата, тогда как Ивана Купала остается частью народной культуры и фольклорной традиции.

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Так что хотя это не один и тот же праздник, их действительно объединяют общие древние корни, которые уходят еще в дохристианские времена.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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