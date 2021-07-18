Летний звездопад 2021: где наблюдать и как загадывать желания

Метеоры можно будет увидеть даже днем.

На днях начался период одного из самых мощных метеорных потоков под названием Южные дельта-Аквариды.

Метеорный поток — это естественное явление, во время которого на ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры, летящие будто из одной точки на небосклоне. В основном, это явление периодическим, длится от нескольких дней до нескольких недель и наблюдается ежегодно примерно в одно и то же время.

В целом существует более ста метеорных потоков, но основных — 15. Такие потоки, которые связывают с известными небесными телами и наблюдаются уже давно — на протяжении веков.



Южные дельта-Аквариды продлятся до 19 августа, а пик состоится 28 июля. Это сильный метеорный поток, во время пика которого можно увидеть до 20 метеоров в час.

Обычно звездные дожди наблюдаются в период приближения к Земле комет, с которыми связывают метеорные потоки. Поэтому ученые считают, что источником именно этого метеорного дождя является комета 96г/Макхольца. Интересной и название этого звездопада: ведь если рядом с звездой имеющиеся несколько метеорных потоков, то их называют еще по сторонам света, например, Южные дельта-Аквариды и Северные дельта-Аквариды.

Большинство метеоров, которые можно увидеть во время метеорного потока, вызванные обломками кометы размером с песчинку, поэтому случаи достижения метеоритами земли во время метеорных потоков являются чрезвычайно редкими.

Метеорный поток: как и где наблюдать

Дельта-Аквариды лучше видно из Южного полушария, однако жители Северной тоже смогут частично им полюбоваться. Несмотря на интенсивность метеорного потока, собственно метеоры Дельта Аквариды достаточно слабые, поэтому наблюдать за ними лучше в конце июля, когда звездопад достигнет своего пика, а также — при максимально темном небе, желательно при отсутствии полной. Количество метеоров зависит от того, какой стороной повернется Земля к скоплению остатков кометного ядра.

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Чтобы лучше рассмотреть метеоры, специалисты советуют поехать за город. Чем дальше от искусственного освещения, тем лучше видно небо. Также захватите с собой плед, ведь лежать лучше наблюдать за этим астрономическим явлением.

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Интересно, что метеорные потоки можно увидеть не только ночью, но днем, правда, до 9:00. Самого вспышки из-за попадания метеорита в земную атмосферу не заметно, а вот следует похож на тот, который оставляют самолеты. Иногда такой след заметен несколько десятков минут.

Звездопад: как загадывать желания

Существует несколько правил для загадывания желаний во время наблюдения за звездопад, которыми ТСН охотно поделится со своими читателями.

визуализируйте;

не бойтесь;

правильно выбирайте время;

желайте искренне;

избегайте частицы «не»;

думайте о настоящем;

формулируйте конкретно;

извините что-то вселенной;

забудьте о своем желании.

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