Лето больших перемен и новых шансов: прогноз по оракулу Ленорман на лето 2026 года

Лето 2026 станет периодом движения, важных решений и неожиданных поворотов — для многих это будет время завершения старого этапа и начала нового.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Лето проходит под влиянием карт Корабль – Солнце – Звезды .
Это одна из сильнейших комбинаций для движения вперед, новых перспектив и внутреннего обновления.

Общая энергия лета

После продолжительного периода напряжения появится больше ясности.
Для многих это будет лето:
— перемен
— поездок
— новых знакомств
— давно откладываемых решений

Жизнь начнет двигаться быстрее.

Июнь 2026

Карты луны: Всадник — Клевер — Сад

Июнь принесет множество новостей, контактов и неожиданных возможностей.
Возможны важные знакомства, поездки или предложения.

Это месяц активности и быстрых изменений.

Главное — не бояться выходить в свет и пробовать новое.

Июль 2026

Карты луны: Луна — Развилка — Коса

Июль будет более эмоциональным и сложным.

Возможны:
— резкие решения
— изменение планов
— завершение того, что давно потеряло смысл

Придется выбирать направление и отказываться от лишнего.

Но именно эти изменения освободят место для нового.

Август 2026

Карты месяца: Солнце — Букет — Якорь

Август принесет стабилизацию и результат.

После непростых решений июля ситуация начнет выравниваться.
Появится больше радости, ясности и уверенности.

Для многих это будет месяц:
— приятных событий
— восстановления ресурса
— успеха в важных делах

Работа и финансы

Лето откроет новые возможности для развития.

Возможны:
— смена работы или направления
— новые проекты
— появление людей, которые повлияют на карьеру

Особенно важны будут контакты и готовность адаптироваться.

Отношения

Лето принесет много эмоциональных перемен.

Для кого это:
— новые знакомства
— переход на новый уровень в отношениях
— завершение старых историй

Это период честности с собой и своими чувствами.

Психологическое состояние

Начало лета — активное и динамичное.
Середина — эмоционально более сложная.
Конец лета — более стабильный и спокойный.

В целом это лето внутреннего взросления и переосмысления.

Совет от Ленорман

Не держитесь за старое только из-за страха перемен.
Само движение вперед станет главной темой этого лета.

Лето 2026 года — это период, когда жизнь начнет менять направление.

И для многих эти месяцы станут началом нового этапа.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

