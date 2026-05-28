- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 178
- Время на прочтение
- 2 мин
Лето больших перемен и новых шансов: прогноз по оракулу Ленорман на лето 2026 года
Лето 2026 станет периодом движения, важных решений и неожиданных поворотов — для многих это будет время завершения старого этапа и начала нового.
Лето проходит под влиянием карт Корабль – Солнце – Звезды .
Это одна из сильнейших комбинаций для движения вперед, новых перспектив и внутреннего обновления.
Общая энергия лета
После продолжительного периода напряжения появится больше ясности.
Для многих это будет лето:
— перемен
— поездок
— новых знакомств
— давно откладываемых решений
Жизнь начнет двигаться быстрее.
Июнь 2026
Карты луны: Всадник — Клевер — Сад
Июнь принесет множество новостей, контактов и неожиданных возможностей.
Возможны важные знакомства, поездки или предложения.
Это месяц активности и быстрых изменений.
Главное — не бояться выходить в свет и пробовать новое.
Июль 2026
Карты луны: Луна — Развилка — Коса
Июль будет более эмоциональным и сложным.
Возможны:
— резкие решения
— изменение планов
— завершение того, что давно потеряло смысл
Придется выбирать направление и отказываться от лишнего.
Но именно эти изменения освободят место для нового.
Август 2026
Карты месяца: Солнце — Букет — Якорь
Август принесет стабилизацию и результат.
После непростых решений июля ситуация начнет выравниваться.
Появится больше радости, ясности и уверенности.
Для многих это будет месяц:
— приятных событий
— восстановления ресурса
— успеха в важных делах
Работа и финансы
Лето откроет новые возможности для развития.
Возможны:
— смена работы или направления
— новые проекты
— появление людей, которые повлияют на карьеру
Особенно важны будут контакты и готовность адаптироваться.
Отношения
Лето принесет много эмоциональных перемен.
Для кого это:
— новые знакомства
— переход на новый уровень в отношениях
— завершение старых историй
Это период честности с собой и своими чувствами.
Психологическое состояние
Начало лета — активное и динамичное.
Середина — эмоционально более сложная.
Конец лета — более стабильный и спокойный.
В целом это лето внутреннего взросления и переосмысления.
Совет от Ленорман
Не держитесь за старое только из-за страха перемен.
Само движение вперед станет главной темой этого лета.
Лето 2026 года — это период, когда жизнь начнет менять направление.
И для многих эти месяцы станут началом нового этапа.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.