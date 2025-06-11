Лев следует быть уверенными в себе, а Весам нужно позаботиться о себе: рунический гороскоп на 11 июня 2025 года

Руны / © ТСН

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Руны – это не только древние знаки викингов или украшения на талисманах. Они — эхо мудрости, символы внутренних сословий, подсказки судьбы. Каждая руна – как компас, указывающий направление, когда слова теряют силу, а душа ищет ответы.

Об этом рассказала эзотерика Елена Кузьмич.

11 июня 2025 года – день, когда стоит слушать себя внимательнее. Энергия дня поддерживает тех, кто решится сделать выбор, выйти из привычек и довериться интуиции.

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Овен - «Турисаз»

День начнется будто с места в карьер. Энергии много, но важно направить ее мудро.

Телец - "Наутиз"

Ситуации, которые вы избегаете, сегодня дадут о себе знать. Это не наказание – это шанс. Руна подсказывает: принимайте ограничения в качестве тренажера воли. Терпение сейчас – это прибыль в будущем.

Близнецы – «Ансуз»

Слова имеют вес, интонация – силу. Вы станете посредником в важном разговоре или даже получите откровение. Главное – не заговорить истину. Услышьте сердцем, прежде чем отвечать.

Рак – «Лагуз»

Эмоции захлестывают, как волны в взбудораженном море. Не сопротивляйтесь — доверьтесь потоку. День для внутренних открытий, духовных практик и смелых снов, которые следует записать.

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Лев — «Совело»

Ваша уверенность сегодня как прожектор. Не бойтесь сиять, делиться, вести. Это не эгоизм – это служение светом. Люди рядом ищут вашу энергию, как подсолнечник — солнце.

Дева - «Райдо»

Настало время выбора: оставаться или уходить? Руна дороги подсказывает — смена курса не измена себе. Это акт доверия к себе. Новая тропа уже прокладывается под ногами, если вы готовы ступить.

Весы - «Беркана»

День для заботы – не только о других, но и о себе. Вы садовник в собственном сердце. Полите добром свои корни и увидите, как зацветет то, что давно казалось увядшим.

Скорпион - "Пертро"

Игры судьбы сегодня впечатляют. Что кажется потерей – может оказаться выигрышем. Не бойтесь потерять контроль: руна открывает новую дверь тогда, когда старая заперта.

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Стрелец - "Дагаз"

Озарение ближе, чем кажется. Ситуации набирают ясности. Важно не впасть в эйфорию, а зафиксировать истину и превратить ее в действие. Ваш новый день – уже здесь.

Козерог - «Эйваз»

Руна перемен — но внутренних. Сегодня не время действовать снаружи, а пора переплавить свои страхи на сталь решимости. Вы становитесь сильнее, даже если это незаметно для окружающих.

Водолей – «Кеназ»

То, что было в тени, выходит на свет. Идеи, мысли, чувства — все принимает форму. День подходит для создания чего-то нового: от стиха до большого плана.

Рыбы - «Феху»

Ваш потенциал – не только в мечтах, но и в действиях. Руна советует: не стесняйтесь своих желаний. Деньги, возможности, поддержка – все возможно, если вы начнете действовать с достоинством.

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11 июня – день, когда следует доверять тонким сигналам, даже если они кажутся непонятными. Руны не прочат, а подсказывают, где искать ответы. И сегодня эти ответы — в сердце, в тишине и в смелости сказать правду.

Пусть этот день будет для вас ориентиром как звезда для путешественника. Вперед – с ясностью, смелостью и благодарностью за каждый знак на пути.

Напомним, что ранее мы писали о значении карты Таро «Маг» .

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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