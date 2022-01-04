Луна без курса 2022: чем в таится угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

Время спящей Луны может быть опастным для человечества.
Луна без курса или холостая Луна - не страшилка от астрологов. Это означает Луна как бы "останавливает" свой бег и перестает взаимодействовать с планетами. Длится такой период от нескольких часов до суток и повторяется в среднем два или два с половиной дня. Количество таких особенных периодов в каждом месяце разное и имея знания об этих периодах, вы сможете сделать свою жизнь более гармоничной.
Луна без курса: что это
Луна без курса возможна тогда, когда светило меняет знак зодиака. Для каждого региона и места в мире Луна без курса рассчитывается по-разному. Позже мы расскажем о холостой Луне по киевскому времени.
Специалисты считают, что нужно быть осторожными в те дни, когда Луна меняет астрологический знак. В те несколько минут может произойти множество непредвиденных и неприятных событий.
Также Луну без курса еще называют пустой Луной, холостым пробегом Луны, времям спящей Луны, мертвой Луной.
Луна без курса: что нельзя делать
Во время холостой луны, когда она не образует ни одного аспекта к планетам, пока не покинет знак зодиака и не перейдет в следующий, лучше отложить важные дела и серьезные решения.
- участвовать в переговорах;
- решать важные вопросы;
- заниматься планированием;
- делать ремонт;
- устраиваться на работу;
- проходить собеседования;
- отправляться в поездки;
- совершать крупные покупки и операции с недвижимостью;
- вступать в брак;
- делать операции и уколы красоты;
- сдавать анализы;
- проходить медицинское обследование;
- делать что-то важное.
Луна без курса 2022: что нужно делать
- отдыхать;
- читать;
- решать бытовые вопросы;
- лениться;
- заняться любимым делом;
- делать текущие дела;
- проводить время в уединении.
Луна без курса январь 2022
1 января 2022 с 10:15 - 2 января 2022 до 01:02;
3 января 2022 с 18:20 - 4 января 2022 до 00:43;
5 января 2022 с 02:44 - 6 января 2022 до 02:16;
8 января 2022 с 00:23 - 8 января 2022 до 07:25;
10 января 2022 с 09:22 - 10 января 2022 до 16:46;
12 января 2022 с 21:38 - 13 января 2022 до 05:08;
15 января 2022 с 04:21 - 15 января 2022 до 18:10;
18 января 2022 с 01:48 - 18 января 2022 до 06:02;
20 января 2022 с 10:15 - 20 января 2022 до 16:02;
22 января 2022 с 21:45 - 23 января 2022 до 00:02;
25 января 2022 с 00:09 - 25 января 2022 до 05:57;
27 января 2022 с 07:27 - 27 января 2022 до 09:34;
28 января 2022 с 20:59 - 29 января 2022 до 11:08;
31 января 2022 с 06:43 - 31 января 2022 до 11:42.
Луна без курса февраль 2022
1 февраля 2022 с 13:01 - 2 февраля 2022 до 12:59;
4 февраля 2022 с 11:40 - 4 февраля 2022 до 16:56;
6 февраля 2022 с 19:20 - 7 февраля 2022 до 00:52;
9 февраля 2022 с 06:47 - 9 февраля 2022 до 12:26;
11 февраля 2022 с 10:22 - 12 февраля 2022 до 01:26;
14 февраля 2022 с 12:26 - 14 февраля 2022 до 13:17;
16 февраля 2022 с 18:56 - 16 февраля 2022 до 22:42;
19 февраля 2022 с 01:19 - 19 февраля 2022 до 05:50;
21 февраля 2022 с 07:01 - 21 февраля 2022 до 11:19;
23 февраля 2022 с 11:23 - 23 февраля 2022 до 15:28;
25 февраля 2022 с 05:24 - 25 февраля 2022 до 18:27;
27 февраля 2022 с 16:49 - 27 февраля 2022 до 20:35.
Луна без курса март 2022
1 марта 2022 с 04:01 - 1 марта 2022 до 22:53;
3 марта 2022 с 23:44 - 4 марта 2022 до 02:52;
6 марта 2022 с 06:01 - 6 марта 2022 до 09:59;
8 марта 2022 с 16:34 - 8 марта 2022 до 20:39;
10 марта 2022 с 18:42 - 11 марта 2022 до 09:24;
13 марта 2022 с 17:44 - 13 марта 2022 до 21:31;
15 марта 2022 с 12:55 - 16 марта 2022 до 06:58;
18 марта 2022 с 10:11 - 18 марта 2022 до 13:25;
20 марта 2022 с 14:39 - 20 марта 2022 до 17:44;
22 марта 2022 с 18:00 - 22 марта 2022 до 20:58;
24 марта 2022 с 14:58 - 24 марта 2022 до 23:53;
27 марта 2022 с 01:50 - 27 марта 2022 до 02:55;
28 марта 2022 с 17:11 - 29 марта 2022 до 07:31;
31 марта 2022 с 09:36 - 31 марта 2022 до 12:30.
Луна без курса апрель 2022
2 апреля 2022 с 16:51 - 2 апреля 2022 до 19:50;
5 апреля 2022 с 04:52 - 5 апреля 2022 до 06:04;
7 апреля 2022 с 06:14 - 7 апреля 2022 до 18:30;
10 апреля 2022 с 04:01 - 10 апреля 2022 до 06:59;
12 апреля 2022 с 13:16 - 12 апреля 2022 до 17:07;
14 апреля 2022 с 21:11 - 14 апреля 2022 до 23:45;
17 апреля 2022 с 00:56 - 17 апреля 2022 до 03:22;
19 апреля 2022 с 02:54 - 19 апреля 2022 до 05:16;
20 апреля 2022 с 23:55 - 21 апреля 2022 до 06:52;
23 апреля 2022 с 06:52 - 23 апреля 2022 до 09:16;
25 апреля 2022 с 03:33 - 25 апреля 2022 до 13:14;
27 апреля 2022 с 16:35 - 27 апреля 2022 до 19:09;
30 апреля 2022 с 00:38 - 30 апреля 2022 до 03:18;
Луна без курса май 2022
2 мая 2022 с 13:12 - 2 мая 2022 до 13:46;
4 мая 2022 с 23:36 - 5 мая 2022 до 02:05;
7 мая 2022 с 13:25 - 7 мая 2022 до 14:49;
9 мая 2022 с 15:38 - 10 мая 2022 до 01:53;
12 мая 2022 с 06:59 - 12 мая 2022 до 09:34;
14 мая 2022 с 11:07 - 14 мая 2022 до 13:33;
16 мая 2022 с 12:28 - 16 мая 2022 до 14:50;
18 мая 2022 с 06:59 - 18 мая 2022 до 15:01;
20 мая 2022 с 14:59 - 20 мая 2022 до 15:52;
22 мая 2022 с 10:19 22 - 22 мая 2022 до 18:49;
25 мая 2022 с 00:33 - 25 мая 2022 до 00:39;
27 мая 2022 с 06:20 - 27 мая 2022 до 09:22;
29 мая 2022 с 17:10 - 29 мая 2022 до 20:22;
31 мая 2022 с 23:10 - 1 июня 2022 до 08:48.
Луна без курса июнь 2022
3 июня 2022 с 18:14 - 3 июня 2022 до 21:37;
6 июня 2022 с 02:12 - 6 июня 2022 до 09:21;
8 июня 2022 с 15:08 - 8 июня 2022 до 18:22;
10 июня 2022 с 20:36 - 10 июня 2022 до 23:40;
13 июня 2022 с 00:39 - 13 июня 2022 до 01:31;
14 июня 2022 с 17:58 - 15 июня 2022 до 01:13;
16 июня 2022 с 21:41 - 17 июня 2022 до 00:43;
18 июня 2022 с 21:50 - 19 июня 2022 до 02:01;
21 июня 2022 с 06:10 - 21 июня 2022 до 06:36;
23 июня 2022 с 11:02 - 23 июня 2022 до 14:57;
25 июня 2022 с 22:02 - 26 Июня 2022 до 02:13;
28 июня 2022 с 05:38 - 28 июня 2022 до 14:53;
30 июня 2022 с 23:13 - 1 июля 2022 до 03:39.
Луна без курса июль 2022
3 июля 2022 с 12:58 - 3 июля 2022 до 15:31;
5 июля 2022 с 21:03 - 6 июля 2022 до 01:24;
8 июля 2022 с 04:03 - 8 июля 2022 до 08:14;
10 июля 2022 с 07:34 - 10 июля 2022 до 11:34;
12 июля 2022 с 04:42 - 12 июля 2022 до 12:01;
14 июля 2022 с 07:16 - 14 июля 2022 до 11:13;
16 июля 2022 с 07:36 - 16 июля 2022 до 11:17;
18 июля 2022 с 09:42 - 18 июля 2022 до 14:17;
20 июля 2022 с 17:18 - 20 июля 2022 до 21:22;
23 июля 2022 с 02:44 - 23 июля 2022 до 08:10;
25 июля 2022 с 11:14 - 25 июля 2022 до 20:53;
28 июля 2022 с 03:54 - 28 июля 2022 до 09:35;
30 июля 2022 с 07:29 - 30 июля 2022 до 21:10.
Луна без курса август 2022
2 августа 2022 с 01:29 - 2 августа 2022 до 07:05;
4 августа 2022 с 09:19 - 4 августа 2022 до 14:46;
6 августа 2022 с 14:23 - 6 августа 2022 до 19:38;
8 августа 2022 с 13:30 - 8 августа 2022 до 21:38;
10 августа 2022 с 19:39 - 10 августа 2022 до 21:44;
12 августа 2022 с 14:06 - 12 августа 2022 до 21:44;
14 августа 2022 с 18:10 - 14 августа 2022 до 23:42;
16 августа 2022 с 23:18 - 17 августа 2022 до 05:22;
19 августа 2022 с 14:05 - 19 августа 2022 до 15:06;
22 августа 2022 с 01:06 - 22 августа 2022 до 03:28;
24 августа 2022 с 12:40 - 24 августа 2022 до 16:09;
26 августа 2022 с 09:54 - 27 августа 2022 до 03:24;
29 августа 2022 с 06:08 - 29 августа 2022 до 12:44;
31 августа 2022 с 13:43 - 31 августа 2022 до 20:11.
Луна без курса сентябрь 2022
2 сентября 2022 с 20:21 - 3 сентября 2022 до 01:39;
5 сентября 2022 с 04:50 - 5 сентября 2022 до 05:02;
7 сентября 2022 с 00:42 - 7 сентября 2022 до 06:41;
8 сентября 2022 с 15:33 - 9 сентября 2022 до 07:42;
11 сентября 2022 с 03:28 - 11 сентября 2022 до 09:46;
13 сентября 2022 с 07:52 - 13 сентября 2022 до 14:39;
15 сентября 2022 с 15:58 - 15 сентября 2022 до 23:15;
18 сентября 2022 с 00:51 - 18 сентября 2022 до 10:59;
20 сентября 2022 с 18:56 - 20 сентября 2022 до 23:37;
22 сентября 2022 с 14:06 - 23 сентября 2022 до 10:53;
25 сентября 2022 с 15:49 - 25 сентября 2022 до 19:42;
27 сентября 2022 с 19:20 - 28 сентября 2022 до 02:14;
30 сентября 2022 с 00:19 - 30 сентября 2022 до 07:03.
Луна без курса октябрь 2022
2 октября 2022 с 00:46 - 2 октября 2022 до 10:37;
4 октября 2022 с 06:48 - 4 октября 2022 до 13:20;
6 октября 2022 с 01:45 - 6 октября 2022 до 15:46;
8 октября 2022 с 14:10 - 8 октября 2022 до 18:56;
10 октября 2022 с 17:01 - 11 октября 2022 до 00:03;
13 октября 2022 с 00:41 - 13 октября 2022 до 08:07;
15 октября 2022 с 07:10 - 15 октября 2022 до 19:10;
17 октября 2022 с 23:56 - 18 октября 2022 до 07:44;
20 октября 2022 с 13:35 - 20 октября 2022 до 19:25;
22 октября 2022 с 21:17 - 23 октября 2022 до 04:23;
25 октября 2022 с 03:35 - 25 октября 2022 до 10:18;
27 октября 2022 с 07:27 - 27 октября 2022 до 13:54;
29 октября 2022 с 16:09 - 29 октября 2022 до 16:21;
31 октября 2022 с 17:14 - 31 октября 2022 до 17:42.
Луна без курса ноябрь 2022
2 ноября 2022 с 13:08 - 2 ноября 2022 до 20:46;
5 ноября 2022 с 00:05 - 5 ноября 2022 до 01:06;
7 ноября 2022 с 00:29 - 7 ноября 2022 до 07:14;
9 ноября 2022 с 14:00 - 9 ноября 2022 до 15:36;
12 ноября 2022 с 00:28 - 12 ноября 2022 до 02:22;
14 ноября 2022 с 12:40 - 14 ноября 2022 до 14:47;
17 ноября 2022 с 01:55 - 17 ноября 2022 до 03:03;
19 ноября 2022 с 10:46 - 19 ноября 2022 до 12:57;
21 ноября 2022 с 13:14 - 21 ноября 2022 до 19:15;
23 ноября 2022 с 20:15 - 23 ноября 2022 до 22:15;
25 ноября 2022 с 21:21 - 25 ноября 2022 до 23:18;
27 ноября 2022 с 22:11 - 28 ноября 2022 до 00:06;
29 ноября 2022 с 08:53 - 30 ноября 2022 до 02:15
Луна без курса декабрь 2022
2 декабря 2022 с 04:44 - 2 декабря 2022 до 06:40;
4 декабря 2022 с 07:46 - 4 декабря 2022 до 13:37;
6 декабря 2022 с 21:01 - 6 декабря 2022 до 22:48;
9 декабря 2022 с 08:13 - 9 декабря 2022 до 09:48;
11 декабря 2022 с 20:48 - 11 декабря 2022 до 22:08;
13 декабря 2022 с 17:51 - 14 декабря 2022 до 10:45;
16 декабря 2022 с 21:12 - 16 декабря 2022 до 21:49;
19 декабря 2022 с 00:35 - 19 декабря 2022 до 05:30;
21 декабря 2022 с 04:44 - 21 декабря 2022 до 09:12;
22 декабря 2022 с 22:15 - 23 декабря 2022 до 09:49;
25 декабря 2022 с 05:10 - 25 декабря 2022 до 09:13;
26 декабря 2022 с 20:19 - 27 декабря 2022 до 09:33;
29 декабря 2022 с 08:20 - 29 декабря 2022 до 12:35;
31 декабря 2022 с 14:43 - 31 декабря 2022 до 19:08.
Читайте также:
- Ретроградная Венера: гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние
- Мистический прогноз на 2022 год: что руны нам предсказывают