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Луна без курса: чем опасный этот период, что нужно делать и что категорические запрещено

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Луна без курса: чем опасный этот период, что нужно делать и что категорические запрещено

Китай успішно доставляє на Землю ґрунт з Місяця / Pexels

В этом период специалисты не советуют заключать договоры, подписывать важные документы. 

Ретроградного Меркурия боятся почти все, но есть еще один астрологический термин, который таит в себе опасность - Луна без курса. Рассказываем, что он означает и почему это важно для планирования ваших дел. 

Луна постоянно переходит из одного астрологического знака в другой. Но бывает так, что спутник Земли переходит из одного дома гороскопа в другой, и при этом планеты и звезды никак на нее не влияют. Это и есть Луна без курса или холостая Луна. Такое состояние может длиться как несколько часов, так и несколько дней. Но последний вариант, к счастью, бывает очень редко.

Имея знания о ритмах Луни, мы можем уравновесить жизнь и сделать ее более гармоничной.

Луна без курса: что нельзя делать 

  • заключать договоры;
  • подписывать важные документы;
  • делать крупные капиталовложения;
  • покупать дорогие вещи;
  • начинать новое;
  • обращаться с предложениями и идеями;
  • давать что-либо в долг;
  • планировать операция;
  • свершать все то, что вы не хотите впоследствии переделывать;
  • быть неорганизованным, расслабленным, безответственным.

Луна без курса: что нужно делать

  • заканчивать текущие дела;
  • отдыхать;
  • заниматься привычными и хорошо знакомыми делами;
  • читать;
  • стирать;
  • пить чай или кофе; 
  • медитировать;
  • проводить время в уединении. 

Луна без курса в январе 2022: что нужно делать

  • 01.01.2022 10:16 - 02.01.2022 1:01;
  • 03.01.2022 18:20 - 04.01.2022 0:43;
  • 05.01.2022 2:42 - 06.01.2022 2:17;
  • 08.01.2022 0:18 - 08.01.2022 7:27;
  • 10.01.2022 9:23 - 10.01.2022 16:47;
  • 12.01.2022 21:39 - 13.01.2022 5:08;
  • 15.01.2022 4:23 - 15.01.2022 18:10;
  • 18.01.2022 1:51 - 18.01.2022 6:02;
  • 20.01.2022 10:16 - 20.01.2022 16:01;
  • 22.01.2022 21:47 - 23.01.2022 0:02;
  • 25.01.2022 0:14 - 25.01.2022 5:56;
  • 27.01.2022 7:27 - 27.01.2022 9:33;
  • 28.01.2022 21:00 - 29.01.2022 11:08;
  • 31.01.2022 6:44 - 31.01.2022 11:42. 

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