Луна без курса: чем опасный этот период, что нужно делать и что категорические запрещено

В этом период специалисты не советуют заключать договоры, подписывать важные документы.
Ретроградного Меркурия боятся почти все, но есть еще один астрологический термин, который таит в себе опасность - Луна без курса. Рассказываем, что он означает и почему это важно для планирования ваших дел.
Луна постоянно переходит из одного астрологического знака в другой. Но бывает так, что спутник Земли переходит из одного дома гороскопа в другой, и при этом планеты и звезды никак на нее не влияют. Это и есть Луна без курса или холостая Луна. Такое состояние может длиться как несколько часов, так и несколько дней. Но последний вариант, к счастью, бывает очень редко.
Имея знания о ритмах Луни, мы можем уравновесить жизнь и сделать ее более гармоничной.
Луна без курса: что нельзя делать
- заключать договоры;
- подписывать важные документы;
- делать крупные капиталовложения;
- покупать дорогие вещи;
- начинать новое;
- обращаться с предложениями и идеями;
- давать что-либо в долг;
- планировать операция;
- свершать все то, что вы не хотите впоследствии переделывать;
- быть неорганизованным, расслабленным, безответственным.
Луна без курса: что нужно делать
- заканчивать текущие дела;
- отдыхать;
- заниматься привычными и хорошо знакомыми делами;
- читать;
- стирать;
- пить чай или кофе;
- медитировать;
- проводить время в уединении.
Луна без курса в январе 2022: что нужно делать
- 01.01.2022 10:16 - 02.01.2022 1:01;
- 03.01.2022 18:20 - 04.01.2022 0:43;
- 05.01.2022 2:42 - 06.01.2022 2:17;
- 08.01.2022 0:18 - 08.01.2022 7:27;
- 10.01.2022 9:23 - 10.01.2022 16:47;
- 12.01.2022 21:39 - 13.01.2022 5:08;
- 15.01.2022 4:23 - 15.01.2022 18:10;
- 18.01.2022 1:51 - 18.01.2022 6:02;
- 20.01.2022 10:16 - 20.01.2022 16:01;
- 22.01.2022 21:47 - 23.01.2022 0:02;
- 25.01.2022 0:14 - 25.01.2022 5:56;
- 27.01.2022 7:27 - 27.01.2022 9:33;
- 28.01.2022 21:00 - 29.01.2022 11:08;
- 31.01.2022 6:44 - 31.01.2022 11:42.
Читайте также:
- Ретроградная Венера : гороскоп для всех знаков зодиака
- Ретроградная Венера : что нужно делать и что категорически запрещено
- Лунные и солнечные затмения-2022 : точные даты и влияние