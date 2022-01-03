Луна без курса: чем опасный этот период, что нужно делать и что категорические запрещено

Луна без курса: чем опасный этот период, что нужно делать и что категорические запрещено

В этом период специалисты не советуют заключать договоры, подписывать важные документы.

Ретроградного Меркурия боятся почти все, но есть еще один астрологический термин, который таит в себе опасность - Луна без курса. Рассказываем, что он означает и почему это важно для планирования ваших дел.

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Луна постоянно переходит из одного астрологического знака в другой. Но бывает так, что спутник Земли переходит из одного дома гороскопа в другой, и при этом планеты и звезды никак на нее не влияют. Это и есть Луна без курса или холостая Луна. Такое состояние может длиться как несколько часов, так и несколько дней. Но последний вариант, к счастью, бывает очень редко.

Имея знания о ритмах Луни, мы можем уравновесить жизнь и сделать ее более гармоничной.

Луна без курса: что нельзя делать

заключать договоры;

подписывать важные документы;

делать крупные капиталовложения;

покупать дорогие вещи;

начинать новое;

обращаться с предложениями и идеями;

давать что-либо в долг;

планировать операция;

свершать все то, что вы не хотите впоследствии переделывать;

быть неорганизованным, расслабленным, безответственным.

Луна без курса: что нужно делать

заканчивать текущие дела;

отдыхать;

заниматься привычными и хорошо знакомыми делами;

читать;

стирать;

пить чай или кофе;

медитировать;

проводить время в уединении.

Луна без курса в январе 2022: что нужно делать

01.01.2022 10:16 - 02.01.2022 1:01;

03.01.2022 18:20 - 04.01.2022 0:43;

05.01.2022 2:42 - 06.01.2022 2:17;

08.01.2022 0:18 - 08.01.2022 7:27;

10.01.2022 9:23 - 10.01.2022 16:47;

12.01.2022 21:39 - 13.01.2022 5:08;

15.01.2022 4:23 - 15.01.2022 18:10;

18.01.2022 1:51 - 18.01.2022 6:02;

20.01.2022 10:16 - 20.01.2022 16:01;

22.01.2022 21:47 - 23.01.2022 0:02;

25.01.2022 0:14 - 25.01.2022 5:56;

27.01.2022 7:27 - 27.01.2022 9:33;

28.01.2022 21:00 - 29.01.2022 11:08;

31.01.2022 6:44 - 31.01.2022 11:42.

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