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Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать

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Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать

ТСН.ua

Дела, начатые в период Луны без курса, не будут иметь ожидаемый результат

Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном ходе - все эти термины означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует ни одного важного аспекта к планетам до тех пор, пока не покинет определенный знак Зодиака и не перейдет в следующий. Специалисты считают, что это происходит примерно каждые 2,5 дня. 

Луна без курса: что это 

Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса не будут иметь ожидаемый результат. 

Ведь аспекты между планетами — это всегда действие, обмен энергий и потому данные периоды времени — это периоды, когда Луна как будто уходит в себя, "погружается" в своеобразный сон или медитацию. 

Из-за этого, когда на небе появляется холостая Луна или Луна без курса, люди рискуют столкнуться с ситуациями, когда все идет не так, как хотелось бы и как было запланировано. В это опасное з точки зрения эзотерики, наблюдается пониженное внимание, отсутствие интереса, погруженность в себя, в собственные мысли, неуверенность и высокая вероятность ошибок. Считает, что большинство техногенных катастроф с участием человеческого фактора приходится именно на такое состояние Луны.

Луна без курса в декабре 2021: что нельзя делать 

  • подписывать документы;
  • совершать крупные покупки;
  • отправляться на плановую медицинскую операцию;
  • сдавать анализы;
  • отправляться в путешествие;
  • выходить на новую работу;
  • заключать брак. 

Луна без курса в декабре 2021: что нужно делать 

  • запланировать то, что давно не решались сделать;
  •  использовать это время для дел, развитие или продолжение которых нежелательно;                                 
  • отдохнуть;
  • побыть дома; 
  • почитать книгу;
  • заняться обычными повседневными делами, не требующими особого внимания. 

 Луна без курса в декабре 2021: дата и время

  • 01.12.2021 07:20 — 01.12.2021 14:55
  • 03.12.2021 08:22 — 03.12.2021 15:13
  • 05.12.2021 08:08 — 05.12.2021 14:31
  • 07.12.2021 07:42 — 07.12.2021 14:48
  • 09.12.2021 12:59 — 09.12.2021 17:53
  • 11.12.2021 22:40 — 12.12.2021 00:46
  • 14.12.2021 05:52 — 14.12.2021 11:11
  • 16.12.2021 19:08 — 16.12.2021 23:43
  • 19.12.2021 09:02 — 19.12.2021 12:42
  • 21.12.2021 17:44 — 22.12.2021 00:54
  • 24.12.2021 09:39 — 24.12.2021 11:24
  • 26.12.2021 11:39 — 26.12.2021 19:24
  • 29.12.2021 00:11 — 29.12.2021 00:16
  • 30.12.2021 20:10 — 31.12.2021 02:08

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