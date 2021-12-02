Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать

Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать

Дела, начатые в период Луны без курса, не будут иметь ожидаемый результат

Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном ходе - все эти термины означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует ни одного важного аспекта к планетам до тех пор, пока не покинет определенный знак Зодиака и не перейдет в следующий. Специалисты считают, что это происходит примерно каждые 2,5 дня.

Луна без курса: что это

Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса не будут иметь ожидаемый результат.

Ведь аспекты между планетами — это всегда действие, обмен энергий и потому данные периоды времени — это периоды, когда Луна как будто уходит в себя, "погружается" в своеобразный сон или медитацию.

Из-за этого, когда на небе появляется холостая Луна или Луна без курса, люди рискуют столкнуться с ситуациями, когда все идет не так, как хотелось бы и как было запланировано. В это опасное з точки зрения эзотерики, наблюдается пониженное внимание, отсутствие интереса, погруженность в себя, в собственные мысли, неуверенность и высокая вероятность ошибок. Считает, что большинство техногенных катастроф с участием человеческого фактора приходится именно на такое состояние Луны.

Луна без курса в декабре 2021: что нельзя делать

подписывать документы;

совершать крупные покупки;

отправляться на плановую медицинскую операцию;

сдавать анализы;

отправляться в путешествие;

выходить на новую работу;

заключать брак.

Луна без курса в декабре 2021: что нужно делать

запланировать то, что давно не решались сделать;

использовать это время для дел, развитие или продолжение которых нежелательно;

отдохнуть;

побыть дома;

почитать книгу;

заняться обычными повседневными делами, не требующими особого внимания.

Луна без курса в декабре 2021: дата и время

01.12.2021 07:20 — 01.12.2021 14:55

03.12.2021 08:22 — 03.12.2021 15:13

05.12.2021 08:08 — 05.12.2021 14:31

07.12.2021 07:42 — 07.12.2021 14:48

09.12.2021 12:59 — 09.12.2021 17:53

11.12.2021 22:40 — 12.12.2021 00:46

14.12.2021 05:52 — 14.12.2021 11:11

16.12.2021 19:08 — 16.12.2021 23:43

19.12.2021 09:02 — 19.12.2021 12:42

21.12.2021 17:44 — 22.12.2021 00:54

24.12.2021 09:39 — 24.12.2021 11:24

26.12.2021 11:39 — 26.12.2021 19:24

29.12.2021 00:11 — 29.12.2021 00:16

30.12.2021 20:10 — 31.12.2021 02:08

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