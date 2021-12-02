Луна без курса в декабре 2021: чем опасен этот период и что нужно делать

Дела, начатые в период Луны без курса, не будут иметь ожидаемый результат
Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном ходе - все эти термины означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует ни одного важного аспекта к планетам до тех пор, пока не покинет определенный знак Зодиака и не перейдет в следующий. Специалисты считают, что это происходит примерно каждые 2,5 дня.
Луна без курса: что это
Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса не будут иметь ожидаемый результат.
Ведь аспекты между планетами — это всегда действие, обмен энергий и потому данные периоды времени — это периоды, когда Луна как будто уходит в себя, "погружается" в своеобразный сон или медитацию.
Из-за этого, когда на небе появляется холостая Луна или Луна без курса, люди рискуют столкнуться с ситуациями, когда все идет не так, как хотелось бы и как было запланировано. В это опасное з точки зрения эзотерики, наблюдается пониженное внимание, отсутствие интереса, погруженность в себя, в собственные мысли, неуверенность и высокая вероятность ошибок. Считает, что большинство техногенных катастроф с участием человеческого фактора приходится именно на такое состояние Луны.
Луна без курса в декабре 2021: что нельзя делать
- подписывать документы;
- совершать крупные покупки;
- отправляться на плановую медицинскую операцию;
- сдавать анализы;
- отправляться в путешествие;
- выходить на новую работу;
- заключать брак.
Луна без курса в декабре 2021: что нужно делать
- запланировать то, что давно не решались сделать;
- использовать это время для дел, развитие или продолжение которых нежелательно;
- отдохнуть;
- побыть дома;
- почитать книгу;
- заняться обычными повседневными делами, не требующими особого внимания.
Луна без курса в декабре 2021: дата и время
- 01.12.2021 07:20 — 01.12.2021 14:55
- 03.12.2021 08:22 — 03.12.2021 15:13
- 05.12.2021 08:08 — 05.12.2021 14:31
- 07.12.2021 07:42 — 07.12.2021 14:48
- 09.12.2021 12:59 — 09.12.2021 17:53
- 11.12.2021 22:40 — 12.12.2021 00:46
- 14.12.2021 05:52 — 14.12.2021 11:11
- 16.12.2021 19:08 — 16.12.2021 23:43
- 19.12.2021 09:02 — 19.12.2021 12:42
- 21.12.2021 17:44 — 22.12.2021 00:54
- 24.12.2021 09:39 — 24.12.2021 11:24
- 26.12.2021 11:39 — 26.12.2021 19:24
- 29.12.2021 00:11 — 29.12.2021 00:16
- 30.12.2021 20:10 — 31.12.2021 02:08
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