Луна без курса в феврале 2022: опасности периода, что нужно делать и что категорически запрещено

Луна без курса в феврале 2022: опасности периода, что нужно делать и что категорически запрещено

Луну без курса можно назвать холостым патроном в астрологической обойме.

Если вы чувствуете себя рассеянными, неуверенными, потерявшими нить мысли - это на вас влияет Луна без курса. В этом материале расскажем, что это, что нужно делать и что категорически запрещено.

Луна без курса: история

Астрологический термин Луна без курса, или холостая Луна появился еще во времена Клавдия Птолемея, известного ученого, астронома и астролога, который жил в Александрии, в период 90 - 168 г. н. э.

Луна без курса: что это

Луна без курса - это период, когда спутник Земли в текущем знаке делает свой последний мажорный аспект с планетой, и до момента пока не войдет в следующий знак. Это может длиться от нескольких минут, до двух дней, но последнее бывает крайне редко.

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Также Луну без курса называю холостой Луной, холостым ходом Луны, Луной в свободном уходе - это короткий период, когда Луна, двигаясь по зодиакальному кругу, на какое-то время перестает взаимодействовать с другими планетами, находясь как бы в пустоте, сама по себе, вне контакта с окружающим миром.

Луна без курса: астрология и эзотерика

Астрологи и эзотерики считают, что Луну без курса можно сравнить с холостым патроном, который не стреляет и не может поразить цель, или мужчиной и женщиной, которые не могут зачать детей.

Луна без курса февраль-2022: что категорически нельзя делать

принимать серьезные решения;

начинать новые дела;

делать покупки;

назначать важные встречи, хирургические операции, свидания и бракосочетания;

подавать какие-то документы на оформление, рассмотрение или утверждение.

Луна без курса февраль-2022: что нужно делать

отдыхать;

заниматься обычными делами;

быть крайне внимательным за рулем;

медитировать;

творить ради удовольствия;

соглашаться с чем-то, начинать или предлагать что-то, чего вы не хотите делать.

Луна без курса февраль-2022: точные даты

1 февраля с 13:01 - 2 февраля до 12:59;

4 февраля с 11:40 - 4 февраля до 16:56;

6 февраля с 19:20 - 7 февраля до 00:52;

9 февраля с 06:47 - 9 февраля до 12:26;

11 февраля с 10:22 - 12 февраля до 01:26;

14 февраля с 12:26 - 14 февраля до 13:17;

16 февраля с 18:56 - 16 февраля до 22:42;

19 февраля с 01:19 - 19 февраля до 05:50;

21 февраля с 07:01 - 21 февраля до 11:19;

23 февраля с 11:23 - 23 февраля до 15:28;

25 февраля с 05:24 - 25 февраля до 18:27;

27 февраля с 16:49 - 27 февраля до 20:35.

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