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Луна без курса в феврале 2022: опасности периода, что нужно делать и что категорически запрещено

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Луна без курса в феврале 2022: опасности периода, что нужно делать и что категорически запрещено

ТСН.ua

Луну без курса можно назвать холостым патроном в астрологической обойме.

Если вы чувствуете себя рассеянными, неуверенными, потерявшими нить мысли - это на вас влияет Луна без курса. В этом материале расскажем, что это, что нужно делать и что категорически запрещено.

Луна без курса: история 

Астрологический термин Луна без курса, или холостая Луна появился еще во времена Клавдия Птолемея, известного ученого, астронома и астролога, который жил в Александрии, в период 90 - 168 г. н. э. 

Луна без курса: что это

Луна без курса - это период, когда спутник Земли в текущем знаке делает свой последний мажорный аспект с планетой, и до момента пока не войдет в следующий знак. Это может длиться от нескольких минут, до двух дней, но последнее бывает крайне редко. 

Также Луну без курса называю холостой Луной, холостым ходом Луны, Луной в свободном уходе - это короткий период, когда Луна, двигаясь по зодиакальному кругу, на какое-то время перестает взаимодействовать с другими планетами, находясь как бы в пустоте, сама по себе, вне контакта с окружающим миром.

Луна без курса: астрология и эзотерика

Астрологи и эзотерики считают, что Луну без курса можно сравнить с холостым патроном, который не стреляет и не может поразить цель, или мужчиной и женщиной, которые не могут зачать детей. 

Луна без курса февраль-2022: что категорически нельзя делать

  • принимать серьезные решения;
  • начинать новые дела; 
  • делать покупки;
  • назначать важные встречи, хирургические операции, свидания и бракосочетания;
  • подавать какие-то документы на оформление, рассмотрение или утверждение. 

Луна без курса февраль-2022: что нужно делать

  • отдыхать;
  • заниматься обычными делами;
  • быть крайне внимательным за рулем;
  • медитировать;
  • творить ради удовольствия;
  • соглашаться с чем-то, начинать или предлагать что-то, чего вы не хотите делать. 

Луна без курса февраль-2022: точные даты

  • 1 февраля с 13:01 - 2 февраля до 12:59;
  • 4 февраля с 11:40 - 4 февраля до 16:56;
  • 6 февраля с 19:20 - 7 февраля до 00:52;
  • 9 февраля с 06:47 - 9 февраля до 12:26;
  • 11 февраля с 10:22 - 12 февраля до 01:26;
  • 14 февраля с 12:26 - 14 февраля до 13:17;
  • 16 февраля с 18:56 - 16 февраля до 22:42;
  • 19 февраля с 01:19 - 19 февраля до 05:50;
  • 21 февраля с 07:01 - 21 февраля до 11:19;
  • 23 февраля с 11:23 - 23 февраля до 15:28;
  • 25 февраля с 05:24 - 25 февраля до 18:27;
  • 27 февраля с 16:49 - 27 февраля до 20:35.

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