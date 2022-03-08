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Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

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Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

ТСН.ua

Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса, без ожидаемого результата.

Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном движении – все эти словосочетания означают не новинку из мира эзотерики, а явление, которое уже давно известно астрологам. Эти понятия означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует никакого большого аспекта до планет, пока не оставит знак зодиака и не перейдет в следующий.

Луна без курса: что это

Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса, без ожидаемого результата.

Ведь аспекты между планетами – это всегда действие, обмен энергий, и потому эти периоды – это периоды, когда Луна вроде бы "погружается" в себя, своеобразный сон или медитацию.

Луна без курса март 2022: что нельзя делать

  • заключать договоры;
  • подписывать важные документы;
  • производить крупные капиталовложения;
  • покупать дорогие вещи;
  • начинать новое;
  • обращаться с предложениями и идеями;
  • давать что-то взаймы;
  • планировать операцию;
  • делать все то, что вы не хотите впоследствии переделывать;
  • быть неорганизованным, расслабленным, безответственным.

Луна без курса март-2022: что нужно делать

  • отдыхать;
  • заниматься обычными делами;
  • быть очень внимательным за рулем;
  • медитировать;
  • творить ради наслаждения;
  • соглашаться с чем-то, начинать или предлагать то, чего вы не хотите делать.

Месяц без курса март-2022

  • 1 марта от 04:01 — 1 марта до 22:53;
  • 3 марта от 23:44 — 4 марта до 02:52;
  • 6 марта от 06:01 — 6 марта до 09:59;
  • 8 марта от 16:34 — 8 марта до 20:39;
  • 10 марта от 18:42 — 11 марта до 09:24;
  • 13 марта от 17:44 — 13 марта до 21:31;
  • 15 марта от 12:55 — 16 марта до 06:58;
  • 18 марта от 10:11 — 18 марта до 13:25;
  • 20 марта от 14:39 — 20 марта до 17:44;
  • 22 марта с 18:00 — 22 марта до 20:58;
  • 24 марта от 14:58 — 24 марта до 23:53;
  • 27 марта с 01:50 — 27 марта до 02:55;
  • 28 марта от 17:11 — 29 марта до 07:31;
  • 31 марта от 09:36 — 31 марта до 12:30.

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