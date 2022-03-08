Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса, без ожидаемого результата.
Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном движении – все эти словосочетания означают не новинку из мира эзотерики, а явление, которое уже давно известно астрологам. Эти понятия означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует никакого большого аспекта до планет, пока не оставит знак зодиака и не перейдет в следующий.
Луна без курса: что это
Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса, без ожидаемого результата.
Ведь аспекты между планетами – это всегда действие, обмен энергий, и потому эти периоды – это периоды, когда Луна вроде бы "погружается" в себя, своеобразный сон или медитацию.
Луна без курса март 2022: что нельзя делать
- заключать договоры;
- подписывать важные документы;
- производить крупные капиталовложения;
- покупать дорогие вещи;
- начинать новое;
- обращаться с предложениями и идеями;
- давать что-то взаймы;
- планировать операцию;
- делать все то, что вы не хотите впоследствии переделывать;
- быть неорганизованным, расслабленным, безответственным.
Луна без курса март-2022: что нужно делать
- отдыхать;
- заниматься обычными делами;
- быть очень внимательным за рулем;
- медитировать;
- творить ради наслаждения;
- соглашаться с чем-то, начинать или предлагать то, чего вы не хотите делать.
Месяц без курса март-2022
- 1 марта от 04:01 — 1 марта до 22:53;
- 3 марта от 23:44 — 4 марта до 02:52;
- 6 марта от 06:01 — 6 марта до 09:59;
- 8 марта от 16:34 — 8 марта до 20:39;
- 10 марта от 18:42 — 11 марта до 09:24;
- 13 марта от 17:44 — 13 марта до 21:31;
- 15 марта от 12:55 — 16 марта до 06:58;
- 18 марта от 10:11 — 18 марта до 13:25;
- 20 марта от 14:39 — 20 марта до 17:44;
- 22 марта с 18:00 — 22 марта до 20:58;
- 24 марта от 14:58 — 24 марта до 23:53;
- 27 марта с 01:50 — 27 марта до 02:55;
- 28 марта от 17:11 — 29 марта до 07:31;
- 31 марта от 09:36 — 31 марта до 12:30.
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