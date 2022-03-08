Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

Луна без курса в марте 2022: скрытая угроза, что нужно делать и чего лучше избегать

Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса, без ожидаемого результата.

Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном движении – все эти словосочетания означают не новинку из мира эзотерики, а явление, которое уже давно известно астрологам. Эти понятия означают, что Луна находится в состоянии, когда она не образует никакого большого аспекта до планет, пока не оставит знак зодиака и не перейдет в следующий.

Луна без курса: что это

Астрологи утверждают, что дела, начатые в период Луны без курса, без ожидаемого результата.

Ведь аспекты между планетами – это всегда действие, обмен энергий, и потому эти периоды – это периоды, когда Луна вроде бы "погружается" в себя, своеобразный сон или медитацию.

Луна без курса март 2022: что нельзя делать

заключать договоры;

подписывать важные документы;

производить крупные капиталовложения;

покупать дорогие вещи;

начинать новое;

обращаться с предложениями и идеями;

давать что-то взаймы;

планировать операцию;

делать все то, что вы не хотите впоследствии переделывать;

быть неорганизованным, расслабленным, безответственным.

Луна без курса март-2022: что нужно делать

отдыхать;

заниматься обычными делами;

быть очень внимательным за рулем;

медитировать;

творить ради наслаждения;

соглашаться с чем-то, начинать или предлагать то, чего вы не хотите делать.

Месяц без курса март-2022

1 марта от 04:01 — 1 марта до 22:53;

3 марта от 23:44 — 4 марта до 02:52;

6 марта от 06:01 — 6 марта до 09:59;

8 марта от 16:34 — 8 марта до 20:39;

10 марта от 18:42 — 11 марта до 09:24;

13 марта от 17:44 — 13 марта до 21:31;

15 марта от 12:55 — 16 марта до 06:58;

18 марта от 10:11 — 18 марта до 13:25;

20 марта от 14:39 — 20 марта до 17:44;

22 марта с 18:00 — 22 марта до 20:58;

24 марта от 14:58 — 24 марта до 23:53;

27 марта с 01:50 — 27 марта до 02:55;

28 марта от 17:11 — 29 марта до 07:31;

31 марта от 09:36 — 31 марта до 12:30.

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