Луна без курса в ноябре 2021: чем опасный этот период и что нужно делать

Луна без курса – явление довольно частое.
Луна без курса, холостая Луна, холостой ход Луны, Луна в свободном уходе - все эти словосочетания означают не новинку из мира эзотерики, а явление, которое уже давно известно астрологам. Эти понятия означают, что
Луна находится в состоянии, когда она не образует ни одного большого аспекта к планетам до тех пор, пока не покинет знак Зодиака и не перейдет в следующий.
Это небольшой период, когда Луна, на какое-то время перестает как бы взаимодействовать с другими планетами, находясь как бы в пустоте, сама по себе, вне контакта с окружающим миром.
Луна без курса: почему вы ее раньше не замечали
Если вы раньше не замечали холостой Луны, значить, вы в это время не занимаетесь ничем, что требует внимания, осторожности, концентрации, например, вы спите или разговариваете по телефону, обедаете в кругу семьи или смотрите кино.
Луна без курса: что это такое
Состояние такой Луны, без курса длится иногда несколько часов, а иногда и целые сутки, внося сумбур в судьбы людей. Это время, которому не нужно, да и невозможно противиться. Лучше плыть по течению и ждать, когда неблагоприятный период пройдет. Чем-то период холостой Луны можно сравнить с ретроградным Меркурием. Во время Луны без курса кажется, что жизнь вокруг останавливается, природа замирает, готовясь к новому рывку. А любые усилия и действия - не приносят результата.
Находясь под влиянием Луны без курса, человек не может определиться, четко выработать направленность своих действий. В это время хорошо отдохнуть, уединиться, либо выполняйте повседневную деятельность, не нагружаясь какими-то новыми для себя функциями.
Луна без курса в ноябре 2021: что нельзя делать
- начинать важные дела;
- регистрировать фирму, начинать бизнес, устраиваться на работу, проходить собеседование;
- начинать переговоры, от которых многое зависит;
- подписывать договоры;
- договариваться о встрече;
- делать хирургические операции или обследования;
- совершать крупные покупки;
- регистрировать брак, заключать помолвку, делать предложение руки и сердца;
- совершать принятие и окончательная реализация важных решений.
Луна без курса в ноябре 2021: что нужно делать
- сочинять стихи, рисовать и вообще посвятить себя творчеству;
- отправиться в гости к родственникам;
- заниматься духовными практиками, медитацией;
- просто отдыхать, восстанавливать силы;
- разбирать старые вещи, что-то выбрасывать.
- оторваться от мирских проблем.
Луна без курса в ноябре 2021: даты и точное время
- 01.06.2021 09:14 — 01.06.2021 12:07
- 03.06.2021 14:10 — 03.06.2021 20:59
- 06.06.2021 01:47 — 06.06.2021 08:46
- 08.06.2021 18:07 — 08.06.2021 21:47
- 10.06.2021 20:37 — 11.06.2021 10:22
- 13.06.2021 14:16 — 13.06.2021 21:22
- 15.06.2021 20:27 — 16.06.2021 06:02
- 18.06.2021 06:54 — 18.06.2021 11:54
- 20.06.2021 13:52 — 20.06.2021 14:58
- 22.06.2021 09:43 — 22.06.2021 15:55
- 24.06.2021 05:09 — 24.06.2021 16:05
- 26.06.2021 15:49 — 26.06.2021 17:08
- 27.06.2021 22:07 — 28.06.2021 20:51
- 30.06.2021 20:39 — 01.07.2021 04:21
Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.
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