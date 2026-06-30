Луна больших поворотов и новых решений: прогноз по оракулу Ленорман на июль 2026 года

Оракул Ленорман / © ТСН

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Июль проходит под влиянием карт Развилка – Солнце – Всадник .

Общая энергия месяца

Эта комбинация говорит о выборе, моменте ясности и быстром развитии событий. Многие ситуации, долго находившиеся в неопределенности, наконец-то потребуют конкретного решения.

Луна будет очень динамичной. Новости, встречи, неожиданные возможности и резкие смены планов станут его главной темой.

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Для многих июль станет временем, когда придется честно ответить себе: куда я хочу двигаться дальше?

Работа и финансы

В профессиональной сфере июль принесет:

- новые возможности для развития

— важные решения по карьере

- активные переговоры

шанс изменить направление деятельности

— финансовые возможности, требующие быстрой реакции

Это хороший месяц для старта нового, но плохой для затягивания решений.

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Отношения

В сфере чувств июль будет очень показательным.

Возможны:

— определение статуса отношений

новые знакомства

— важные разговоры о будущем

— завершение историй, давно потерявших развитие

— возвращение людей из прошлого

Луна покажет, какие связи имеют перспективу, а какие держались только на привычке.

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Психологическое состояние

Июль может дать ощущение, что события ускорились.

Будет много внутренних решений, переосмысление собственных целей и желание изменять жизнь более решительно.

Для некоторых это станет месяцем личностного взросления.

Совет от Ленормана

Не пытайтесь оставаться там, где вы уже давно переросли свою роль.

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Июль требует движения вперед, даже если для этого придется отказаться от привычного.

Июль 2026 года – это месяц решений, быстрых событий и судьбоносных поворотов.

Все, что станет меняться сейчас, будет определять не только ваше лето, но и следующие месяцы года.

И главный вопрос июля – готовы ли вы выбрать новый путь.

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Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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