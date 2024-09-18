Лунное затмение 18 сентября 2024: что категорически запрещено делать

Не рекомендуется подписывать контракты или заключать сделки, поскольку они могут иметь непредвиденные последствия.

Лунные затмения обычно считаются мощными астрологическими событиями, влияющими на наши эмоции и подсознание. В период затемнения, особенно 18 сентября 2024 года, существует несколько рекомендаций, чего не стоит делать:

Важные решения и начинания. Не рекомендуется принимать серьезные решения или начинать новые проекты, поскольку затемнение может искажать реальность и влиять на эмоции. Финансовые операции. Откладывать крупные покупки, инвестиции или рискованные денежные деяния. Конфликты. Не следует прибегать к выяснению отношений или разрешению конфликтов, поскольку эмоции могут быть чрезмерно обостренными. Физическая нагрузка. Избегать чрезмерных физических нагрузок или стрессовых ситуаций, поскольку энергия затемнения может истощаться. Медитации на новые начинания. Если вы планируете медитации или ритуалы, лучше избегать новых начинаний. Зато время затемнения благоприятно для отпуска старого и очищения.

Это время следует использовать для анализа внутренних процессов и завершения незавершенных дел.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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