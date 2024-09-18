Лунное затмение 18 сентября 2024: что категорически запрещено делать

Не рекомендуется подписывать контракты или заключать сделки, поскольку они могут иметь непредвиденные последствия.
Лунные затмения обычно считаются мощными астрологическими событиями, влияющими на наши эмоции и подсознание. В период затемнения, особенно 18 сентября 2024 года, существует несколько рекомендаций, чего не стоит делать:
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Важные решения и начинания. Не рекомендуется принимать серьезные решения или начинать новые проекты, поскольку затемнение может искажать реальность и влиять на эмоции.
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Финансовые операции. Откладывать крупные покупки, инвестиции или рискованные денежные деяния.
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Конфликты. Не следует прибегать к выяснению отношений или разрешению конфликтов, поскольку эмоции могут быть чрезмерно обостренными.
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Физическая нагрузка. Избегать чрезмерных физических нагрузок или стрессовых ситуаций, поскольку энергия затемнения может истощаться.
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Медитации на новые начинания. Если вы планируете медитации или ритуалы, лучше избегать новых начинаний. Зато время затемнения благоприятно для отпуска старого и очищения.
Это время следует использовать для анализа внутренних процессов и завершения незавершенных дел.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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