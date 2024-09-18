Лунное затмение 18 сентября 2024 года: астролог рассказала, кого оно коснется

Лунный затмение 18 сентября принесет важные трансформации для трех знаков зодиака.

Об этом рассказала астролог Мария Пион.

Рыбы. Луна в Рыбах принесет полную трансформацию всей жизни для представителей этого знака. Могут произойти изменения во всех областях одновременно, включая переезд и изменения внешности. Это станет важной точкой отсчета, знаменующей начало нового этапа. Смена работы, партнеров и имиджа будет очень полезна.

Второй знак зодиака – Овен. Сейчас происходит кармический узел, что создает колоссальное влияние на Овнов. Завершаются все предыдущие программы, и люди могут очистить свою обстановку.

Следующий знак зодиака – Дева. У Дев будет много изменений и закрытия программ, которые длились долго – от 4 до 8 лет, а в некоторых случаях даже 8-18 лет. Может измениться привычная обстановка, поведение, профессия или сфера деятельности. Это будет трансформация того, к чему вы привыкли и может быть дискомфортно, поскольку будет отрабатываться много кармы.

Напомним, ранее сообщалось, что категорически запрещено производить в период лунного затмения.

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