Лунное затмение 18 сентября 2024 года: что следует сделать

При лунном затмении также важно уделить внимание самоанализу и осознанию своих эмоциональных потребностей, поскольку это может помочь найти новые направления личностного роста.

С точки зрения эзотерики, лунное затмение, как и другие астрономические явления, считается мощным периодом для духовных и внутренних трансформаций. Лунные затмения ассоциируются с очищением, завершением старых циклов и подготовкой к новому этапу жизни. 18 сентября 2024 года – это отличный повод для самоанализа и освобождения от негатива.

Вот несколько советов с эзотерической точки зрения, что следует сделать во время этого затмения:

Практика медитации и очистки. Медитация во время затмения может помочь развеять негативные мысли и нацелиться на новые начинания. Полезно использовать визуализацию очищения или "сожжения" старых эмоций и привычек. Ритуалы прощания с прошлым. Это время для избавления от прошлых оскорблений, страхов и ограничений. Эзотерики часто советуют писать на бумаге то, от чего хочешь уволиться, и сжигать его как символический акт. Время для тишины и наблюдения. Избегайте лишних стрессов, эмоциональных конфликтов и важных решений при затемнении, ведь это время энергетической турбулентности. Сны и интуиция. Считается, что сны во время лунных затмений могут быть пророческими или содержать важные послания. Записывайте свои сны, анализируйте символику. Балансирование энергии. Используйте практики по йоге, дыханию или работе с кристаллами для восстановления внутренней гармонии.

Это затмение может являться периодом значимых внутренних изменений. Важно сохранять спокойствие и принимать изменения, приходящие в вашу жизнь.

С точки зрения украинской культуры обряды, связанные с очищением и защитой от негатива, также могут найти свое отражение в традициях этого времени.

Также читайте Солнечное затмение 2 октября 2024 года: что нас ждет в это время

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.