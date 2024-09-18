Лунное затмение 18 сентября 2024 года: три эзотерических ритуала, чтобы лучше себя понять

Период лунного затмения 18 сентября 2024 открывает уникальные возможности для внутренней трансформации и самопознания. Это время, когда энергии Вселенной усиливают наши эмоции и подсознательные процессы, помогая заглянуть глубже в собственную душу. Эзотерики считают, что затемнение несет мощную энергию завершения и очищения, поэтому этот момент подходит для того, чтобы пересмотреть свою жизнь, освободиться от лишнего и настроиться на новые перспективы.

Лунный затмение является мощным временем для самопознания и внутренней трансформации. Вот три эзотерических ритуалов, которые помогут лучше себя понять лунное затмение 18 сентября 2024 года.

Ритуал отпуска. Напишите на листе бумаги все, что больше не служит вашему развитию (старые убеждения, страхи, отношения). Затем сожгите этот лист, представляя, как огонь освобождает вас от этих ограничений, создавая простор для нового. Медитация под Луной. Сядьте в тихом месте, сосредоточьтесь на дыхании и визуализируйте свет Луны, проникающий в ваше тело, очищая и наполняя ясностью. Задайте себе несколько глубоких вопросов о ваших текущих жизненных обстоятельствах и обратите внимание на ответы, приходящие во время медитации. Ритуал с кристаллами. Возьмите кристалл, способствующий внутренней гармонии (например, аметист или лунный камень), и произведите очистку с помощью дыма от аромата. Затем поставьте его на окно под лунный свет, чтобы он зарядился энергией, и носите его как амулет для усиления вашей интуиции и более глубокого самопонимания.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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