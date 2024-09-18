Лунное затмение 18 сентября 2024: популярные предрассудки и приметы

Период лунного затмения также считается благоприятным для завершения старых дел и отпуска прошлого.

С лунным затмением связано много предрассудков и примет, которые формировались веками. Вот некоторые из них, актуальные на 18 сентября 2024:

Затемнение приносит изменения. Считается, что затемнение является предвестником значительных изменений в жизни, поэтому в этот период рекомендуется соблюдать осторожность с большими решениями. Не смотреть на затмение. Согласно народным верованиям, во время затемнения не стоит смотреть на Луну во избежание негативного влияния на здоровье и энергетику. Сны в ночь затемнения. Сны в ночь затмения считаются пророческими, поэтому им придают особое значение. Они могут указать на будущие изменения или важные аспекты жизни. Не начинать ничего нового. Считается плохим признаком начинать новые дела или проекты во время затемнения, поскольку это может привести к препятствиям или неудачам. Чистка дома. В некоторых традициях верили, что затемнение – это время для очищения пространства, как физического, так и духовного, чтобы избавиться от негатива и привлечь положительные изменения.

Эти предрассудки в основном отражают обострение энергетических процессов и эмоций, характерных для затемнения.

Также читайте Лунное затмение 18 сентября 2024: что категорически запрещено делать

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.