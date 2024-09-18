Лунное затмение 18 сентября 2024: популярные предрассудки и приметы

Период лунного затмения также считается благоприятным для завершения старых дел и отпуска прошлого.
С лунным затмением связано много предрассудков и примет, которые формировались веками. Вот некоторые из них, актуальные на 18 сентября 2024:
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Затемнение приносит изменения. Считается, что затемнение является предвестником значительных изменений в жизни, поэтому в этот период рекомендуется соблюдать осторожность с большими решениями.
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Не смотреть на затмение. Согласно народным верованиям, во время затемнения не стоит смотреть на Луну во избежание негативного влияния на здоровье и энергетику.
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Сны в ночь затемнения. Сны в ночь затмения считаются пророческими, поэтому им придают особое значение. Они могут указать на будущие изменения или важные аспекты жизни.
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Не начинать ничего нового. Считается плохим признаком начинать новые дела или проекты во время затемнения, поскольку это может привести к препятствиям или неудачам.
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Чистка дома. В некоторых традициях верили, что затемнение – это время для очищения пространства, как физического, так и духовного, чтобы избавиться от негатива и привлечь положительные изменения.
Эти предрассудки в основном отражают обострение энергетических процессов и эмоций, характерных для затемнения.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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