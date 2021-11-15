Лунное затмение 19 ноября 2021: что можно и категорически запрещено делать

Этот день благоприятный для сжигания мостов с прошлым.
До конца 2021 года, 19 ноября, состоится частное лунное затмение и полнолуние. Также в декабре – землян ожидает солнечное затмение.
Лунное затмение: что это такое
Лунное затмение — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Во время затмения (даже полного) Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной, из-за чего ее иногда называют "кровавой" Луной. Это объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться. С древности люди боялись астрономических явлений и в первую очередь лунных затмений, когда Луна имеет красивый красноватый оттенок, приписывая им различные катаклизмы и проблемы.
Лунное затмение 19 ноября 2021: эзотерика и астрология
Полнолуние пройдет в знаке Тельца. В энергетическом плане это затмение ожидается самым мощным в нынешнем году, которое к тому же оно откроет коридора затмений.
Энергия предполагает высокое эмоциональное напряжение, переживания и стресс. Для того чтобы снизить уровень стресса и напряжения, необходимо в этот день избавиться от ненужных и неработающих схем, будь то бизнес или отношения. Отодвиньтесь от токсичных людей и негативных мыслей.
Также это время благоприятно для сжигания мостов с прошлым. Мысленно отпустите то, от чего вы хотели бы избавиться в вашей жизни, – ненужные отношения, не приносящая удовлетворения работа, вредные привычки и т.п.
Лунное затмение 19 ноября 2021: что нельзя делать
- Принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением.
- Делать операции.
- Проводить какие-либо процедуры.
- Проходить консультации у врачей.
- Решать финансовые проблемы – брать кредиты, ссуды, брать и давать в долг.
- Получать или дарить дорогие подарки.
- Выяснять отношения.
- Путешествовать или ехать в командировку.
- Менять имидж, делать манипуляции с собственной внешностью.
- Делать серьезные нагрузки.
Лунное затмение 19 ноября 2021 года: что благоприятно делать
- Избавляться от вредных привычек.
- Проводить практики очищения тела, пространства, дома.
- Завершать начатые дела.
- Избавляться от всего ненужного.
- Подводить итоги и анализировать события прошлого.
Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.
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