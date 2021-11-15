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Лунное затмение 19 ноября 2021: что можно и категорически запрещено делать

Лунное затмение 19 ноября 2021: что можно и категорически запрещено делать

ТСН.ua

Этот день благоприятный для сжигания мостов с прошлым.

До конца 2021 года, 19 ноября, состоится частное лунное затмение и полнолуние. Также в декабре – землян ожидает солнечное затмение.

Лунное затмение: что это такое

Лунное затмение — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.  Во время затмения (даже полного) Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной, из-за чего ее иногда называют "кровавой" Луной. Это объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться. С древности люди боялись астрономических явлений и в первую очередь лунных затмений, когда Луна имеет красивый красноватый оттенок, приписывая им различные катаклизмы и проблемы.

Лунное затмение 19 ноября 2021: эзотерика и астрология

Полнолуние пройдет в знаке Тельца. В энергетическом плане это затмение ожидается самым мощным в нынешнем году, которое к тому же оно откроет коридора затмений

Энергия предполагает высокое эмоциональное напряжение, переживания и стресс. Для того чтобы снизить уровень стресса и напряжения, необходимо в этот день избавиться от ненужных и неработающих схем, будь то бизнес или отношения. Отодвиньтесь от токсичных людей и негативных мыслей.

Также это время благоприятно для сжигания мостов с прошлым. Мысленно отпустите то, от чего вы хотели бы избавиться в вашей жизни, – ненужные отношения, не приносящая удовлетворения работа, вредные привычки и т.п.

Лунное затмение 19 ноября 2021: что нельзя делать

  • Принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением.
  • Делать операции.
  • Проводить какие-либо процедуры.
  • Проходить консультации у врачей.
  • Решать финансовые проблемы – брать кредиты, ссуды, брать и давать в долг. 
  • Получать или дарить дорогие подарки. 
  • Выяснять отношения.
  • Путешествовать или ехать в командировку.
  • Менять имидж, делать манипуляции с собственной внешностью.
  • Делать серьезные нагрузки.

Лунное затмение 19 ноября 2021 года: что благоприятно делать

  1. Избавляться от вредных привычек. 
  2. Проводить практики очищения тела, пространства, дома.
  3. Завершать начатые дела.
  4. Избавляться от всего ненужного. 
  5. Подводить итоги и анализировать события прошлого.

Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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