Лунное затмение 19 ноября 2021: что можно и категорически запрещено делать

Этот день благоприятный для сжигания мостов с прошлым.

До конца 2021 года, 19 ноября, состоится частное лунное затмение и полнолуние. Также в декабре – землян ожидает солнечное затмение.

Лунное затмение: что это такое

Лунное затмение — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. Во время затмения (даже полного) Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной, из-за чего ее иногда называют "кровавой" Луной. Это объясняется тем, что Луна даже в фазе полного затмения продолжает освещаться. С древности люди боялись астрономических явлений и в первую очередь лунных затмений, когда Луна имеет красивый красноватый оттенок, приписывая им различные катаклизмы и проблемы.

Лунное затмение 19 ноября 2021: эзотерика и астрология

Полнолуние пройдет в знаке Тельца. В энергетическом плане это затмение ожидается самым мощным в нынешнем году, которое к тому же оно откроет коридора затмений.

Энергия предполагает высокое эмоциональное напряжение, переживания и стресс. Для того чтобы снизить уровень стресса и напряжения, необходимо в этот день избавиться от ненужных и неработающих схем, будь то бизнес или отношения. Отодвиньтесь от токсичных людей и негативных мыслей.

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Также это время благоприятно для сжигания мостов с прошлым. Мысленно отпустите то, от чего вы хотели бы избавиться в вашей жизни, – ненужные отношения, не приносящая удовлетворения работа, вредные привычки и т.п.

Лунное затмение 19 ноября 2021: что нельзя делать

Принимать решения по важным рабочим вопросам, связанным с зарплатой, повышением или увольнением.

Делать операции.

Проводить какие-либо процедуры.

Проходить консультации у врачей.

Решать финансовые проблемы – брать кредиты, ссуды, брать и давать в долг.

Получать или дарить дорогие подарки.

Выяснять отношения.

Путешествовать или ехать в командировку.

Менять имидж, делать манипуляции с собственной внешностью.

Делать серьезные нагрузки.

Лунное затмение 19 ноября 2021 года: что благоприятно делать

Избавляться от вредных привычек. Проводить практики очищения тела, пространства, дома. Завершать начатые дела. Избавляться от всего ненужного. Подводить итоги и анализировать события прошлого.

Напоминаем, что раньше мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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