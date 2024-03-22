Лунное затмение 25 марта 2024: что не стоит делать с точки зрения эзотерики

С точки зрения эзотерики, лунное затмение 25 марта 2024 — это время усиления энергии, которое может иметь значение для духовного развития и личной трансформации.

Вот некоторые рекомендации по поводу того, что не стоит делать во время лунного затмения с точки зрения эзотерических традиций:

Не начинать новые проекты : лунное затмение может быть временем, когда энергия направлена на завершение чего-либо, а не на начало. Таким образом, не рекомендуется начинать новые проекты или начинать новые важные этапы уже действующих. Воздержаться от важных решений : затемнение может вызвать эмоциональное напряжение и расстройство, поэтому не следует принимать важные решения во время этого времени. Лучше подождать, пока энергия стабилизируется. Не перегружать себя работой : энергия во время лунного затмения может быть интенсивной, поэтому важно соблюдать осторожность и не перегружать себя работой или другими обязательствами. Позвольте отдохнуть и восстановиться. Избегать конфликтов : с лунным затмением может возникать повышенная эмоциональность и напряженность. Поэтому важно избегать конфликтных ситуаций и сосредоточиться на гармонии и спокойствии. Работать над личным развитием : лунное затмение может быть временем для внутренней саморефлексии и развития. Используйте это время для медитации, созерцания и работы над личным ростом.

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Следует отметить, что эти рекомендации базируются на эзотерических верованиях и традициях и могут отличаться в зависимости от индивидуальных взглядов и культурных контекстов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее таролог предусмотрела ситуацию на фронте.

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