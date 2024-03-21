Лунное затмение 25 марта 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

С точки зрения энергетики, лунное затмение может являться турбулентным периодом.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на лунное затмение 25 марта 2024 г. рассказывает, что Овнам следует стать более энергичными, а Ракам могут сделать больно.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на лунное затмение 25 марта 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Туз жезлов"
Добавьте энергии в свои действия. Займитесь бешеным сексом. На работе лучше отдохните.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Двойка жезлов"
Впереди новые открытия. Смело двигайтесь вперед в отношениях. На работе смело заявляйте о себе.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Возможны ограничения. В отношениях могут появиться некоторые испытания. На работе лучше экономить деньги.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Тройка мечей"
Вам могут сделать больно. В отношениях может появиться третий. А на работе лучше остерегаться врагов.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Королева мечей"
Ведите себя разумно. В отношениях не поддавайтесь на провокации. А на работе продвигайтесь вперед.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Башня"
Строить что-нибудь новое можно только на новом фундаменте. В отношениях все может измениться. На работе подумайте о запасном варианте.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Умеренность"
Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях найдите баланс между чувствами и рациональностью. На работе найдите золотую середину.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Королева жезлов"
Разместите огня во все сферы вашей жизни. В отношениях действуйте со страстью. На работе проявите профессионализм.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Паж кубков"
Прислушайтесь к своему сердцу. В отношениях услышьте внутренний голос. А на работе смело двигайтесь вперед.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Превратитесь в огонь и скорость. В любви проявите лидерские качества. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Император"
Следует услышать свои желания. В отношениях проявите силу. А на работе – профессионализм.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Императрица"
Расцветайте. В отношениях пора выйти на новый уровень. А на работе ожидайте результатов проекта.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее тарологиня предусмотрела ситуацию на фронте.
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