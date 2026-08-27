Лунное затмение 28 августа 2026: что оно принесет каждому знаку Зодиака

Лунное затмение / © ТСН.ua

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В пятницу, 28 августа, произойдет частичное лунное затмение . Оно станет вторым затмением августа после полного солнечного затмения 12 августа и завершит августовский сезон затемнений.

Астрономически это будет очень глубочайшее частичное затемнение: в наибольшей фазе тень Земли закроет огромную часть лунного диска. Максимум явления ожидается около 4:12 UTC.

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В астрологии затмение произойдет примерно на 5 градусе Рыб, напротив Солнца в Деве. Эта ось символически связана с противопоставлением логики и интуиции, контроля и принятия, обыденных обязанностей и внутреннего мира.

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Для разных знаков Зодиака затемнение может акцентировать разные сферы жизни.

Овен

Для Овнов главной темой может стать завершение внутреннего процесса.

Могут вернуться старые воспоминания, усталость или долго откладывавшиеся вопросы. Это не самый лучший момент для того, чтобы потребовать от себя максимальной производительности.

Затемнение может подсказать, где пора сделать паузу и отказаться от истощающего.

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Телец

Тельцам следует обратить внимание на друзей, сообщества и долгосрочные планы.

Может измениться круг общения или отношение к определенным целям. Некоторые связи укрепятся, другие могут, естественно, уйти в прошлое.

Это хороший момент спросить себя, действительно ли люди вокруг поддерживают направление, в котором вы хотите двигаться.

Близнецы

Для близнецов затемнение может стать заметным в профессиональной сфере.

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Возможна кульминация проекта, изменение статуса, решение о работе или осознание того, что определенный карьерный сценарий больше не соответствует вашим целям.

Не исключено, что придется сделать выбор между обычным и перспективным.

Рак

Ракам этот период может принести изменение мировоззрения.

Возможны новости, связанные с обучением, путешествиями или документами. Также может измениться отношение к убеждениям, еще недавно казавшимся бесспорными.

Затемнение может символически подтолкнуть к расширению горизонтов.

Лев

Для Львов на первый план могут выйти общие деньги, долги, финансовые договоренности и вопросы доверия.

Может завершиться определенный финансовый этап или возникнуть необходимость пересмотреть условия сотрудничества.

Также этот период может подсветить эмоциональные зависимости и ситуации, где вы слишком сильно полагались на другого человека.

Дева

Для Дев это одно из важнейших затмений августа.

Лунное затмение происходит в противоположном знаке Рыб, поэтому особенно заметной может стать область партнерства.

Возможны важные разговоры, изменение статуса отношений или давно назревавшее решение.

Это касается не только романтической жизни, но и деловых союзов.

Весы

Весам следует обратить внимание на ежедневные привычки, работу и баланс между обязанностями и отдыхом.

Может стать очевидно, что определенный режим больше не работает.

Это хороший символический момент, чтобы просмотреть нагрузку и отказаться от части дел, которые отнимают слишком много сил.

Скорпион

Для Скорпионов затемнение активизирует темы творчества, романтики и удовольствия.

Может завершиться определенная любовная история или, наоборот, чувства выйдут на новый уровень.

Также может вернуться желание заниматься тем, что приносит радость, а не только пользу.

Стрелец

У Стрельцов изменения могут касаться дома и семьи.

Возможны решения о переезде, завершении семейной истории или пересмотре отношений с близкими.

Особенно важно обратить внимание на то, где вы действительно чувствуете себя в безопасности.

Козорыг

Козорогам затемнение может принести важную информацию.

Возможен разговор, документ или новость, которая поможет увидеть ситуацию по-другому.

Также могут завершиться давние переговоры или вопросы, связанные с обучением или краткими поездками.

Водолей

Для Водолеев главной темой становятся деньги и самоценность.

Может завершиться определенный финансовый цикл или появиться решение о доходах.

Затемнение также может подтолкнуть к вопросу: соответствует ли вознаграждение той ценности, которую вы создаете.

Рыбы

Для Рыб это особенно важное затемнение, ведь оно происходит непосредственно в их знаке.

На первый план выходят личные решения, самоидентичность и пределы.

Может стать очевидно, что определенная роль, отношения или образ жизни больше не соответствуют тому, кем вы стали.

Для Рыб это может стать моментом завершения старого образа себя и перехода к новому этапу.

Почему это затмение считают завершающим

Лунные затмения в астрологии традиционно связывают с кульминациями и завершениями.

Это затмение также закрывает августовскую пару, начавшуюся солнечным затмением 12 августа.

Поэтому события последних двух недель могут получить логическое продолжение или решение.

Астрологи особенно выделяют Рыб, Дев, Близнецов и Стрельцов, поскольку затемнение происходит в начале меняющихся знаков.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками. Такие прогнозы носят символический или развлекательный характер.

Напомним, что редкое затмение уже близко : Луна станет почти "кровавой" - где ее увидеть

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