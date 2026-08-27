Лунное затмение 28 августа: что нельзя делать в этот день и кому следует быть особенно осторожными

Лунное затмение / © ТСН.ua

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В пятницу, 28 августа 2026 года, произойдет частичное лунное затмение.

В астрологической системе оно придется примерно на 5 градус Рыб и образует оппозицию к Солнцу в Деве. Самое сильное затемнение может задеть людей, имеющих важные точки натальной карты в начале меняющихся знаков - Рыб, Девы, Близнецов и Стрельца.

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Лунные затмения в популярной астрологии считают моментами кульминации. То, что накапливалось долгое время, может стать очевидным, а эмоции — усилиться. Поэтому астрологи часто советуют не спешить с выводами и дать себе время на осознание происходящего.

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Не принимайте важные решения на сильных эмоциях

Одна из главных рекомендаций на период лунного затмения — не делать необратимые шаги только из-за сильной эмоциональной реакции.

Это может касаться:

резкого увольнения;

разрыва отношений;

большой ссоры;

важной финансовой договоренности;

решение, которое еще вчера даже не рассматривалось.

Астрологические источники отмечают, что при затемнении могут появляться новые обстоятельства или информация, изменяющая видение ситуации. Поэтому лучше сначала понаблюдать, а потом действовать.

Не превращайте страх в предсказание

Затемнения традиционно окружены большим количеством предрассудков.

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Поэтому обычная тревога может легко превратиться в мысль, что любая неприятность является «знаком судьбы».

Но лунное затмение, прежде всего, естественное астрономическое явление.

Даже в рамках астрологии его лучше трактовать не как предсказание крушения, а как символический момент, когда скрытые эмоции или проблемы становятся заметнее.

Не пытайтесь спасти то, что уже завершилось

Затемнение в Рыбах особенно связывают с темой отпуска.

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Потому 28 августа может оказаться сложным днем для тех, кто пытается любой ценой вернуть прошлое.

Это могут быть:

давно исчерпавшие себя отношения;

дружба, существующая только по привычке;

работа, которая больше не отвечает вашим целям;

старый план, давно переставший работать;

образ себя, которому вы уже не отвечаете.

Иногда завершение – это не потеря, а освобождение места для нового.

Не игнорируйте собственные пределы

Ось Рыбы — Дева в астрологии связывают, в частности, с темами служения, помощи другим, повседневным обязанностям и личным границам.

В этом затмении особенно важным может стать вопрос: где вы отдаете больше, чем реально можете?

Астрологические источники обращают внимание на то, что этот цикл затемнений может актуализировать вопросы баланса между заботой о других и собственных потребностях.

Поэтому не стоит соглашаться на еще одну просьбу только из-за страха кого-то разочаровать.

Не требуйте от себя абсолютной ясности

Затемнение в водном знаке Рыб может усиливать интуитивные и эмоциональные реакции.

В то же время, это не всегда лучший момент для логической упорядоченности.

Можно не иметь готового ответа.

Можно еще не знать, куда двигаться дальше.

Иногда сначала нужно понять, что больше не работает, и только потом определить новое направление.

Рыбы

Для рыб это затмение может быть особенно сильным, ведь оно происходит непосредственно в их знаке.

На первый план могут выйти вопросы самоидентичности, собственных желаний и личных границ.

Может появиться желание резко изменить жизнь или отказаться от уже давно тесной роли.

Рыбам особенно важно не принимать решения только под влиянием одного эмоционального момента.

Но если определенная тема возвращается уже давно, затемнение может помочь наконец-то увидеть ее более четко.

Дева

Для Дев главной сферой могут стать отношения.

Лунное затмение происходит в противоположном знаке Рыб, поэтому партнерство может потребовать особого внимания.

Не стоит пытаться контролировать каждый нюанс или заставлять другого человека немедленно дать окончательный ответ.

Гораздо важнее понять, есть ли в отношениях взаимность и баланс.

Близнецы

Близнецам следует быть внимательнее в профессиональных вопросах.

Может появиться важная новость, завершиться проект или возникнуть необходимость просмотра карьерного направления.

Особенно нежелательно действовать импульсивно из-за критики или обиды.

Один сложный разговор еще не означает, что нужно немедленно все оставлять.

Стрелец

Для Стрельцов наиболее чувствительной может быть тема дома и семьи.

Могут вернуться старые семейные вопросы или возникнуть сильное желание изменить жилищную ситуацию.

Здесь также лучше избегать ультиматумов.

Если решение о переезде или смене семейных договоренностей назревало давно, этот период может помочь его осознать, но не обязательно реализовать все в один день.

Действительно ли 28 августа опасный день

Нет.

Даже в рамках астрологии затмение не означает, что 28 августа обязательно должно произойти что-то плохое.

Скорее речь идет о периоде, когда эмоции и незавершенные процессы могут стать более заметными.

Именно поэтому главный совет этого дня – не бояться затемнения, а наблюдать за теми, какие темы оно символически подсвечивает в вашей жизни.

Особенно это касается Рыб, Дев, Близнецов и Стрельца, поскольку затемнение происходит в начале меняющихся знаков и именно они в астрологической интерпретации могут почувствовать его сильнее.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация носит символический или развлекательный характер и не должна являться основанием для важных жизненных или финансовых решений.

Напомним, что ранее появились фото уникального явления - "кровавой полнолуния" и лунного затмения .

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