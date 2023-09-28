Лунное затмение 29 сентября 2023: что говорит астрологии, эзотерика и астрономия

Лунное затмение – это астрономическое явление, которое происходит, когда Земля между Солнцем и Луной, блокируя свет от Солнца, достигающего Луны.

С точки зрения астрономии это феномен, который можно научно объяснить и предсказать. Месячные затмения происходят примерно два раза в год.

С точки зрения астрологии и эзотерики лунные затмения могут считаться важными событиями. Это моменты, когда солнечная и лунная энергия взаимодействуют особым образом и могут влиять на эмоции, состояния сознания и духовное развитие человека. Некоторые люди считают лунные затмения временем для медитации, спиритуального роста и внутренней трансформации.

В астрологии лунные затмения могут считаться важнейшими аспектами в энергетическом воздействии на каждый зодиакальный знак. Обычно астрологи изучают положения Солнца и Луны во время затемнения, а также их аспекты к планетам, чтобы понимать, как это может повлиять на личность и события в жизни человека.

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Важно отметить, что научное толкование лунных затмений и их влияния, рассматриваемые с точки зрения астрологии и эзотерики, отличаются и часто опираются на веру в энергетические взаимодействия и символику, не имеющие научной основы. Если вас интересуют такие аспекты, следует изучить этот вопрос более подробно и изучить различные источники и мнения на эту тему.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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