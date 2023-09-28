Лунное затмение 29 сентября 2023 года: что следует сделать и чего лучше избегать

С точки зрения эзотерики, лунное затмение 29 сентября 2023 может быть рассмотрено как мощное время для духовного развития, медитации, и работы с энергиями.

Здесь есть несколько практик, которые можно попробовать во время этого затмения :

Медитация и визуализация: установите спокойную атмосферу, зажгите свечи и включите более мягкую музыку. Садитесь или ложитесь в удобном положении и используйте медитацию, чтобы открыть свой ум и душу на новые инсайты и духовное развитие. Визуализируйте себя окруженным озаренным светом и открытыми возможностями. Ритуал энергетической очистки: верится, что лунный свет обладает мощными очищающими свойствами. Выйдите на внешний воздух во время затемнения и стоящий под луной. Представьте, как свет очищает ваше тело и ауру от негативных энергий и наполняет вас положительной энергией. Создание магического журнала: создайте специальный журнал, в котором вы будете записывать свои мечты, цели и намерения. Во время лунного затмения вы можете написать свои намерения и желания. Этот журнал может служить инструментом для создания и отслеживания ваших духовных и личных целей. Таро или астрологические сессии: если вы изучаете таро или астрологию, вы можете провести сессию для себя или других. Рассмотрите карты Таро или изучайте астрологические аспекты того времени, чтобы получить больше инсайтов в своей жизни. Магические ритуалы: выполните любые магические ритуалы, которые вы изучили или верите в их силу. К примеру, ритуалы для создания определенных намерений или раскрытия новых возможностей.

Важно отметить, что эти практики субъективны и базируются на вере в энергетические взаимодействия и духовную сущность. При выполнении любых эзотерических ритуалов важно сосредоточиться, верить в их эффективность и позволить себе почувствовать связь с космосом и внутренней мудростью.

Нет никаких конкретных доказательств или научных обоснований для запретов на лунное затмение, ведь это естественное астрономическое явление. Однако важно помнить о безопасности и здравом смысле. Вот несколько рекомендаций:

Не смотрите без защиты на Солнце во время солнечного затмения: если во время лунного затмения наблюдается солнечное затмение (когда Луна перекрывает Солнце), не смотрите без защиты на Солнце. Посмотрите на него через специальные очки или используйте другие методы защиты от вредного солнечного излучения. Не верьте в предрассудки: избегайте серьезных предрассудков или мифов, связанных с лунными затемнениями. Они не имеют научного обоснования и базируются на предрассудках. Не пытайтесь направлять лунные затмения: лунные затмения – это естественное явление, и они не связаны с вашими личными действиями или действиями других людей. Пытаться влиять на них или управлять ими не имеет смысла.

В общем, лунные затмения – это интересное астрономическое явление, которое можно наблюдать и использовать для духовных практик, но важно понимать, что они не оказывают негативных влияний на вас или ваше окружение, и они не требуют специальных запретов или ограничений.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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