Лунное затмение 29 сентября 2023 года: три сильных эзотерических обряда

Эзотерические ритуалы, связанные с лунным затемнением, могут быть использованы для духовного развития, исцеления или создания определенных намерений.

Вот три возможные эзотерические ритуалы, которые можно выполнить во время лунного затмения 29 сентября 2023 года.

Ритуал избавления от негативного : Используйте это время для очистки от негативных энергий и воздействий. Сначала подготовьте спокойное место для медитации. Сядьте в удобном положении, закройте глаза и вообразите себя окруженным светом. Визуализируйте, как этот свет очищает вас от всего негативного и создает вокруг вас защитный барьер. После завершения визуализации выразите благодарность и окончите ритуал. Ритуал реализации намерений : Во время лунного затмения многие верят, что это время для усиления намерений. Начните с написания своего намерения на листе бумаги. Затем выйдите на улицу или на окно, по возможности, и во время затемнения направьте свои мысли и энергию на это намерение. Верьте в его исполнение. После окончания затемнения сверните лист и спрячьте его на видном месте как напоминание о вашем намерении. Ритуал медитации и самопознания : Лунное затмение может служить временем для глубокой медитации и самопознания. Сядьте в спокойном месте и обратите внимание на внутренней глубине. Позвольте открыть новые уровни сознания и понять свои стремления, мечты и потребности. В этом медитативном состоянии можно получить ценные представления и интуитивные ответы на важные вопросы.

Перед исполнением любого эзотерического ритуала важно помнить о важности внутренней интенции и концентрации. Верьте в себя и эффективность этих ритуалов, и они могут помочь вам достичь ваших целей и способствовать духовному росту.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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