Лунное затмение 29 сентября 2023 года: три сильных эзотерических обряда

Эзотерические ритуалы, связанные с лунным затемнением, могут быть использованы для духовного развития, исцеления или создания определенных намерений.
Вот три возможные эзотерические ритуалы, которые можно выполнить во время лунного затмения 29 сентября 2023 года.
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Ритуал избавления от негативного : Используйте это время для очистки от негативных энергий и воздействий. Сначала подготовьте спокойное место для медитации. Сядьте в удобном положении, закройте глаза и вообразите себя окруженным светом. Визуализируйте, как этот свет очищает вас от всего негативного и создает вокруг вас защитный барьер. После завершения визуализации выразите благодарность и окончите ритуал.
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Ритуал реализации намерений : Во время лунного затмения многие верят, что это время для усиления намерений. Начните с написания своего намерения на листе бумаги. Затем выйдите на улицу или на окно, по возможности, и во время затемнения направьте свои мысли и энергию на это намерение. Верьте в его исполнение. После окончания затемнения сверните лист и спрячьте его на видном месте как напоминание о вашем намерении.
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Ритуал медитации и самопознания : Лунное затмение может служить временем для глубокой медитации и самопознания. Сядьте в спокойном месте и обратите внимание на внутренней глубине. Позвольте открыть новые уровни сознания и понять свои стремления, мечты и потребности. В этом медитативном состоянии можно получить ценные представления и интуитивные ответы на важные вопросы.
Перед исполнением любого эзотерического ритуала важно помнить о важности внутренней интенции и концентрации. Верьте в себя и эффективность этих ритуалов, и они могут помочь вам достичь ваших целей и способствовать духовному росту.
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Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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