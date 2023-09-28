Лунное затмение 29 сентября 2023: популярные предрассудки и приметы

Обычно это связано с верованиями и предрассудками. Важно заметить, что это только фольклор и нет научного обоснования. Вот некоторые популярные предрассудки и приметы, связанные с лунным затмением:

Не стоит смотреть на затмение: В некоторых культурах считается, что смотреть на лунное затмение может привести к плохой удаче или отрицательному воздействию на здоровье. Поэтому люди могут избегать смотреть на затмение. Скрыть острые предметы: Некоторые считают, что острые предметы, такие как ножи или ножницы, следует убрать или спрятать во время лунного затмения во избежание конфликтов или травм. Молитвы и медитация Некоторые люди считают лунное затмение временем для духовных практик, таких как молитва, медитация или ритуалы для очищения и раскрытия новых возможностей. Назначение мер: Верование в то, что лунное затмение может усилить силу вашего намерения или желания. Поэтому некоторые люди используют это время для создания положительных побуждений или магических ритуалов. Хранение пищи Некоторые приметы связаны с пищей. Например, считается, что пищу, приготовленную во время лунного затмения, лучше не хранить подольше.

Опять же, эти приметы и предрассудки не имеют научной основы и считаются предрассудками. Если вы верите в них и хотите придерживаться определенных традиций, то делайте это по вашему усмотрению. Однако важно понимать, что лунное затмение – это естественное астрономическое явление, не имеющее прямого влияния на вашу жизнь или судьбу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.