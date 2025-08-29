Лунное затмение 7 сентября 2025: что категорически запрещено делать

Лунное затмение / © ТСН.ua

Затемнение 7 сентября 2025 года произойдет на завершающей фазе лунного цикла, когда подсознательные процессы становятся особенно мощными. Оно символизирует проверку на устойчивость, очищение и завершение определенных этапов. Энергетика дня нестабильна: резкие перепады настроения, чувство усталости, неожиданные разговоры или конфликты все это может проявиться.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Затемнение 7 сентября считается "точкой увольнения": оно подсвечивает то, что нужно отпустить, чтобы двигаться дальше. Но действовать активно в этот день небезопасно.

Что категорически запрещено делать

Принимать важные решения. Контракты, сделки, крупные покупки или смены работы лучше отложить.

Выяснять отношения. Эмоции остроконечные, слова могут ранить надолго.

Возбуждать новые дела. Старт в этот день считается неудачным, потому что энергия больше настроена в завершение.

Переезды, поездки, активные поездки. Возможны задержки и непредсказуемые обстоятельства.

Энергетические практики "в силу". Лучше не проводить ритуалов, связанных с вызовом энергии или агрессивной магией.

Конфликты и злоупотребление алкоголем или тяжелой пищей. Это только усилит напряжение.

Что следует сделать

Практиковать покой: медитации, прогулки, уединение.

Записать и отпустить все, от чего хотите уволиться.

Уделить внимание внутреннему состоянию, отдыху, снам.

Символические очищающие ритуалы (свеча, вода, травы) помогут мягко прожить этот день.

Лунное затмение 7 сентября 2025 года несет энергию очистки, но одновременно требует осторожности. Это время, когда следует избегать резких действий, сосредоточиться на внутреннем балансе и спокойном завершении старика.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

