Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
124
Время на прочтение
2 мин

Лунное затмение 7 сентября 2025: что категорически запрещено делать

7 сентября 2025 года произойдет частичное лунное затмение. Астрологи подчеркивают, что этот период принесет обострение эмоций, возможные конфликты и внутреннюю нестабильность. Именно поэтому существует список вещей, которые категорически не рекомендуется делать в день затмения.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Лунное затмение

Лунное затмение / © ТСН.ua

Затемнение 7 сентября 2025 года произойдет на завершающей фазе лунного цикла, когда подсознательные процессы становятся особенно мощными. Оно символизирует проверку на устойчивость, очищение и завершение определенных этапов. Энергетика дня нестабильна: резкие перепады настроения, чувство усталости, неожиданные разговоры или конфликты все это может проявиться.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Затемнение 7 сентября считается "точкой увольнения": оно подсвечивает то, что нужно отпустить, чтобы двигаться дальше. Но действовать активно в этот день небезопасно.

Что категорически запрещено делать

  • Принимать важные решения. Контракты, сделки, крупные покупки или смены работы лучше отложить.

  • Выяснять отношения. Эмоции остроконечные, слова могут ранить надолго.

  • Возбуждать новые дела. Старт в этот день считается неудачным, потому что энергия больше настроена в завершение.

  • Переезды, поездки, активные поездки. Возможны задержки и непредсказуемые обстоятельства.

  • Энергетические практики "в силу". Лучше не проводить ритуалов, связанных с вызовом энергии или агрессивной магией.

  • Конфликты и злоупотребление алкоголем или тяжелой пищей. Это только усилит напряжение.

Что следует сделать

  • Практиковать покой: медитации, прогулки, уединение.

  • Записать и отпустить все, от чего хотите уволиться.

  • Уделить внимание внутреннему состоянию, отдыху, снам.

  • Символические очищающие ритуалы (свеча, вода, травы) помогут мягко прожить этот день.

Лунное затмение 7 сентября 2025 года несет энергию очистки, но одновременно требует осторожности. Это время, когда следует избегать резких действий, сосредоточиться на внутреннем балансе и спокойном завершении старика.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением. Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

