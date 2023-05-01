Лунное затмение 5 мая 2023: что можно делать и что категорически запрещено

5 мая 2023 года над Землей взойдет лунное затмение.

Вот несколько идей по поводу того, что можно делать с точки зрения эзотерики во время лунного затмения:

Медитация: Луна часто связывается с женской энергией, и лунное затмение может быть временем усиления этой энергии. Используйте это время для практики медитации, сосредотачиваясь на своих эмоциях, интуиции и внутреннем знании. Ритуалы и заклинания: Луна является символом изменений и преобразований. Во время лунного затмения можно проводить ритуалы или заклинания, направленные на изменение или лишение негативных аспектов вашей жизни. Например, вы можете написать список того, что хотите отпустить или изменить, и сжечь его во время затемнения. Зарядка кристаллов: Луна считается мощным зарядок энергии, поэтому лунное затемнение может быть идеальным временем для зарядки ваших кристаллов. Поставьте их под луч затемненной Луны или в место, где можно ощутить его энергию, и позвольте им насытиться новыми силами. Творчество и написание: Луна также считается воплощением творческой энергии. При затемнении отдайте себя своим творческим усилиям. Пишите, рисуйте, создавайте музыку или занимайтесь любой другой формой творчества, побуждающей вашу интуицию и чувства.

В некоторых эзотерических традициях и верованиях могут существовать определенные ограничения или запреты во время лунного затмения. Конечно, эти запреты могут отличаться в зависимости от конкретной традиции, и каждый человек может решить, какие правила они соблюдают или не соблюдают. Вот несколько возможных запретов, которые могут быть связаны с лунным затмением:

Работа с магическими инструментами: В некоторых традициях считается, что во время лунного затемнения энергия является несбалансированной или потенциально опасной для работы с магическими инструментами, такими как рунические пруды, карты Таро или кристаллы. Проведение магических ритуалов: В некоторых традициях может быть запрещено проводить магические ритуалы во время лунного затмения, поскольку это может считаться неблагоприятным временем для магической практики или работы с энергией. Осуществление важных решений: Лунное затмение может сопровождаться эмоциональной напряженностью и несбалансированностью энергии. В некоторых случаях считается, что это не подходит время для принятия важных решений или осуществления важных изменений в жизни.

Следует заметить, что эти ограничения не универсальны или неизменны, и некоторые люди могут игнорировать их или соблюдать собственные правила. Важно понимать собственные верования и практиковать эзотерику с умом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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