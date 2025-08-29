Лунное затмение 7 сентября 2025: что стоит сделать

Лунное затмение / © ТСН.ua

Реклама

Затемнение 7 сентября 2025 будет сопровождать "Кровавая Луна" - Луна в красноватом оттенке, которую традиционно считают символом трансформации и перерождения. Поскольку явление приходится на знак Рыб, оно активирует темы интуиции, сновидений, подсознания и эмоционального увольнения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Энергетика этого времени будет способствовать:

Реклама

очищению от прошлого — завершению незакрытых отношений и старых сценариев;

интуитивным открытием — через сны, медитации или символические знаки;

духовным практикам — молитве, энергетическим ритуалам, работе с намерениями;

исцелению — как эмоциональному, так и телесному.

Что следует сделать

Астрологи и эзотерики советуют при этом затмении избегать хаотических действий и сохранять внутреннюю тишину. Наиболее полезными практиками могут стать:

написание списка того, что следует отпустить;

медитации на очищение и прощение;

работа со стихией воды – купание, очищение, символическое “смывание” негатива;

установление намерений новый цикл жизни.

В этот день особенно важно прислушаться: интуиция подскажет правильное направление.

Лунное затмение 7 сентября 2025 станет сильным энергетическим порталом. Оно поможет отпустить прошлое, открыться новым возможностям и заложить фундамент для будущих перемен. Это момент, когда стоит остановиться, уяснить свои истинные потребности и довериться внутреннему голосу.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением . Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.