Лунное затмение 7 сентября 2025: что стоит сделать
7 сентября 2025 года произойдет полное лунное затмение в знаке Рыб. Астрологи считают, что этот день станет переломным моментом для завершения старых историй, внутренней очистки и запуска нового духовного цикла.
Затемнение 7 сентября 2025 будет сопровождать "Кровавая Луна" - Луна в красноватом оттенке, которую традиционно считают символом трансформации и перерождения. Поскольку явление приходится на знак Рыб, оно активирует темы интуиции, сновидений, подсознания и эмоционального увольнения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Энергетика этого времени будет способствовать:
очищению от прошлого — завершению незакрытых отношений и старых сценариев;
интуитивным открытием — через сны, медитации или символические знаки;
духовным практикам — молитве, энергетическим ритуалам, работе с намерениями;
исцелению — как эмоциональному, так и телесному.
Что следует сделать
Астрологи и эзотерики советуют при этом затмении избегать хаотических действий и сохранять внутреннюю тишину. Наиболее полезными практиками могут стать:
написание списка того, что следует отпустить;
медитации на очищение и прощение;
работа со стихией воды – купание, очищение, символическое “смывание” негатива;
установление намерений новый цикл жизни.
В этот день особенно важно прислушаться: интуиция подскажет правильное направление.
Лунное затмение 7 сентября 2025 станет сильным энергетическим порталом. Оно поможет отпустить прошлое, открыться новым возможностям и заложить фундамент для будущих перемен. Это момент, когда стоит остановиться, уяснить свои истинные потребности и довериться внутреннему голосу.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
