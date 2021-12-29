Лунные и солнечные затмения-2022: точные даты и влияние

Обычно лунное и солнечное затмение происходят в паре.

В 2022 году землян ожидают четыре затемнения — два солнечных и два лунных.

Затемнение Солнца: что это такое

Затемнение Солнца происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей и таким образом перекрывает поток солнечного света.

Виды солнечных затмений

Полное затмение.

Кольцеобразное затемнение.

Кольцевидно-полное затмение.

Частичное затемнение.

В 2022 году произойдут именно частичные затмения. Речь идет о том, что наблюдатель не находится достаточно близко к линии, соединяющей Солнце и Луну, чтобы попасть в полную тень от Луны, попадая только в полутень.

Солнечные затмения 2022 года: даты и где будет видно

30 апреля – частичное солнечное затмение.

25 октября – частичное солнечное затмение.

Солнечное затмение 30 апреля 2022 будет видно в Южной Америке, а также в южной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана, в крайней юго-западной зоне акватории Атлантического океана и на некоторых участках тихоокеанского побережья Антарктиды. Солнечное затмение 25 октября 2022 — частичное солнечное затмение, которое будет видно в Европе, на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и Западной Сибири, а также на северо-востоке Африки. Затемнение начнется на территории Исландии, а завершится в районе Аравийского моря. Самая большая фаза частичного затемнения будет зарегистрирована в России. Затемнение будет видно в 89 странах и территориях.

Лунное затмение: что это такое

Лунное затмение — астрономическое явление, которое происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной и Луна попадает в тень или полутень Земли

Виды лунных затмений:

Полное.

Частичное.

Пол теневое.

В 2022 году будут происходить именно полные лунные затмения. Оно происходит, если Луна попадает в тень Земли полностью, солнечные лучи в течение определенного времени вообще не попадают непосредственно на ее поверхность. Во время такого затмения поверхность Луны становится темно-красной, но Луна не исчезает полностью.

Также читайте Как без потерь выйти из коридора затмений: эзотерические советы

Темно-красная окраска обусловлена слабым светом, рассеивающимся сквозь атмосферу Земли. Природа этого явления подобна природе зарева, благодаря которой небо красно некоторое время после заката и до восхода Солнца.

Лунные затмения 2022 года: даты и где будет видно

16 мая – полное лунное затмение.

8 ноября – полное лунное затмение.

Первое лунное затмение будет видно на большей части Северной и Южной Америки, будет наблюдаться подъем над Северо-Западной Северной Америкой и Тихим океаном, над Африкой и Европой. А 8 ноября 2022 года Луна пройдет через центр тени Земли. Это будет полностью видно над Тихим океаном, а также большей частью Северной Америки, Австралией и Азией.

Затемнение: история и мифология

Солнечные и лунные затмения издавна воспринимались как плохие события. Люди боялись затемнений, потому что они происходят достаточно редко. Во многих культурах затмение считали предвестниками несчастий и катастроф. В мифологии затмение связывали с борьбой высших сил. Поверья одних народов требовали полной тишины и бездействия во время затемнений, других, напротив, активных эзотерических действий для помощи светлым силам.

Затемнение: астрология и эзотерика

Специалисты убеждены, что затемнения влияют на все живые существа. Именно поэтому во время астрологических явлений увеличивается количество ЧС.

Эзотерики считают, что затмение Луны – это время для кульминации каких-либо ситуаций, а также завершение чего-то важного в жизни человека. Также, по мнению астрологов, солнечные затмения являются предвестниками новых начинаний. Своеобразная тьма Солнца – это время для старта новых начинаний.

Читайте также:

Ретроградная Венера : гороскоп для всех знаков зодиака

: гороскоп для всех знаков зодиака Ретроградная Венера: что нужно делать и что категорически запрещено

Как влияет солнечное затмение на здоровье человека