Лунный календарь на декабрь 2021: благоприятные и неблагоприятные дни

Астрологический календарь благоприятных дней поможет составить план важных дел в удачные лунные дни.

Луна - ближайший спутник Земли, хорошо и постоянно видимый, поэтому люди с давних пор привыкли считать, что Луна в силу своей близости и сродства с Землей активно воздействует на жизнь людей во всех ее проявлениях, начиная от рождения ребенка и кончая смертью. Луна всегда рассматривалась людьми как активно действующая космическая сила.

Люди давно заметили, что в определенные дни удача неотступно следует за нами во всех сферах жизни, а иногда она, наоборот, полностью отворачивается от нас. Из-за этого речь пойдет именно о таких благоприятных и опасных днях в декабре 2021 года.

Благоприятные дни: что это такое

Благоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 (секстиль) или 120 (трин) градусов. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.

Неблагоприятные дни: что это такое

Неблагоприятные дни лунного календаря — это лунные дни, когда между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0 (соединение), 90 (квадратура) или 180 (оппозиция) градусов. В эти фазы Луны следует проявлять осторожность и внимательность.

Лунный календарь 2021: благоприятные дни

Самыми благоприятными датами для прорыва по всем фронтам станут — 1, 2, 5, 8, 14, 15, 21, 26 и З1 декабря. В эти дни судьба будет дарить подарки и важные вести, которые в той или иной степени затронут каждого.

Лунный календарь 2021: неблагоприятные дни

Неблагоприятные дни — 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 26, 27 и 30 декабря. Риск ДТП особо высок в период новолуния и в последующую неделю, внимательными и предельно осторожными на дорогах следует быть как автолюбителям, так и пешеходам.

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Возможны серьезные проблемы со средствами связи. Также следить за самочувствием.

Таким образом лунный календарь благоприятных дней поможет составить план важных дел в удачные лунные дни. Согласовывайте с астрологическим календарем дату новых проектов, новых дел, завершение ненужных отношений, оформление на новую работу, покупку недвижимости, поездки, крупные покупки и другие значительные события в вашей жизни. И тогда все, что вы задумали, пройдет в гармонии с ритмами Луны.

Напомним, что ранее мы писали о Луне без курса в декабре 2021 года.

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