Лунный календарь на декабрь 2021: когда полнолуние и новолуние

В декабре 2021 года полнолуние сойдет в конце месяца.
Луна издавна привлекала людей своей красотой и таинственностью и сопровождала человечество во время его развития. Поэтому предлагаем вашему вниманию лунный календарь на декабрь 2021 с указанием фаз.
Луна: астрономия
Луна – это второй по яркости объект на небосводе после Солнца. Поскольку Луна вращается вокруг Земли с периодом около месяца, угол между Землей, Луной и Солнцем меняется; мы наблюдаем это явление как цикл лунных фаз.
Период между последовательными месяцами составляет 29,5 дней (709 часов). С давних времен люди пытались описать и объяснить движение Луны, используя все более точные теории.
Луна – единственный естественный спутник планеты Земля. Второй по яркости объект на земном небосклоне после Солнца и пятый по величине спутник планет Солнечной системы. С давних времен люди пытались описать и объяснить движение Луны, используя все более точные теории.
Луна: эзотерика
С точки зрения эзотерики Луна связывается с интуицией, умиротворением, принятием кармических потоков и изменениями. Луна не раз вдохновляла поэтов и писателей, художников и музыкантов, режиссеров и сценаристов на создание произведений, связанных с этим единственным естественным спутником Земли. Луна может выступать как символ таинственности, недоступной красоты, любви. Сравнение с Луной использовалось уже в древней литературе. Первое фантастическое произведение о Луне (в стихах), известное из античности, приписывается легендарному древнегреческому певцу Орфею.
Фазы Луны: какие бывают
В западной культуре четырьмя основными фазами Луны являются новолуние, первая четверть, полнолуние и третья четверть (также называемая последней). В незападных культурах может использоваться другое количество лунных фаз; например, в традиционной гавайской культуре насчитывается в общей сложности тридцать фаз (по одной в день).
- Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В настоящее время он невидим для земного наблюдателя.
- Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и ее освещенное Солнцем полушарие видимо земному наблюдателю полностью.
- Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенного полушария, их называют четвертями.
Фазы Луны на декабрь 2021 года: детали
- Убывающая Луна — от 1 до 3 декабря 2021 года.
- Новолуние — 4 декабря 2021 года.
- Растущая Луна — от 5 до 18 декабря 2021 года.
- Полнолуние — 19 декабря 2021 года.
- Убывающая Луна — от 20 до 31 декабря 2021 года.
Учтите, что 4 декабря также произойдет солнечное затмение.
Фазы Луны: что следует сделать
- С точки зрения эзотерики, во время периода нисходящей Луны следует позаботиться о том, чтобы из вашей жизни исчезло то, что мешает вам развиваться и двигаться дальше. Луна становится нисходящей, а потому энергия идет на убыль, притупляются реакции и снижается физическая активность.
- Во время новолуния в декабре лучше заняться планированием последующего лунного месяца. В этот день подумайте, чего вы хотите достичь и что овладеть в грядущий период. Молодой человек называют точкой энергетического минимума. Поэтому в этот период не рекомендуется начинать веские дела.
- Во время возрастающей фазы Луны в ноябре следует сделать первые шаги к своим планам и начать их реализацию. Смело отправляйтесь в путь к счастью. Не сдерживайте себя.
- Полнолуние считается центральной частью лунного цикла. Это в то же время апофеоз энергетического потока силы, а с другой — именно в это время людям бывает тяжело, их эмоции рвутся на поверхность, недаром в фильмах и книгах фигурируют оборотни, зависящие от лунного сияния. Считается, что в этот период растет количество ДТП и самоубийств, например представители британской полиции заявили о связи лунных фаз с уровнем насилия.
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