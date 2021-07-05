Лунный календарь на июль: когда полнолуние и новолуние

Лунный календарь на июль: когда полнолуние и новолуние

В июле полнолуние сойдет в конце месяца.

Образ Луны широко используется в культуре практически всех народов мира. Луна является символом таинственности, романтичности, любви. Многочисленным случаи использования в мифологии, фольклоре, быту, художественной литературе, музыкальном и изобразительном искусстве, кино, компьютерных играх и т.д., ведь это светило сопровождает земля с давних времен.

Луна: астрономия

Луна — единственный естественный спутник планеты Земля. Второй по яркости объект на земном небосводе после Солнца и пятый по величине спутник планет Солнечной системы. С давних времен люди пытались описать и объяснить движение Луны, используя все более точные теории.

Фазы Луны: какие бывают

Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В это время она невидим для земного наблюдателя.

Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и она освещена Солнцем полушарие видимая земному наблюдателю полностью.

Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенной полушарии, их называют четвертями.

Фазы Луны на июль 2021

Убывающая Луна — 1 по 9 июля 2021;

Новолуние — 10 июля 2021;

Растущая Луна — от 11 до 23 июля 2021;

Полнолуние — 24 июня;

Убывающая Луна — от 25 до 31 июля 2021 года.

Лунные фазы в июле: что стоит сделать и чего избегать

Новолуние — это начало лунного цикла. Этот период идеален для действий и ритуалов, направленных на новые начинания. Почва наиболее плодородный во время новолуния, поскольку с точки зрения эзотерики считается, что Луна вытягивает воду из глубин Земли. Поэтому это наиболее удобный период для посева семян — не только в вашем саду, но и вообще в жизни. Новолуние — хорошее время возрождения и свежих идей.

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Растущая Луна: считается, что в этот период месяц помогает расти том, что мы "посадили" в передней фазе. Он как бы усиливает то, что следует улучшить в вашей жизни и на чем следует сфокусироваться. Любые виды самосовершенствования принесут лучший результат в этот период. Это хороший период, чтобы прислушаться к своим чувствам и ощущениям, разобраться в отношениях с другими людьми.

считается, что в этот период месяц помогает расти том, что мы "посадили" в передней фазе. Он как бы усиливает то, что следует улучшить в вашей жизни и на чем следует сфокусироваться. Любые виды самосовершенствования принесут лучший результат в этот период. Это хороший период, чтобы прислушаться к своим чувствам и ощущениям, разобраться в отношениях с другими людьми. Полнолуние — это фаза, когда Земля находится между Луной и Солнцем. Она объединяет сильнейшие энергии всех фаз. Эффективно в этот период работать с вопросами духовности, здоровьем, успехом, изменениями, развитием паранормальных свойств, принятии решений.

Она объединяет сильнейшие энергии всех фаз. Эффективно в этот период работать с вопросами духовности, здоровьем, успехом, изменениями, развитием паранормальных свойств, принятии решений. Убывающая Луна — это период для того, чтобы избавиться того, что вам мешает и погружения в себя. В это время стоит присмотреться к своей жизни и понять, где вы сейчас, где вы хотите быть, куда пойдете дальше и как.

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