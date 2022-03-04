Лунный календарь на март 2022: благоприятные и неблагоприятные дни

Астрологический календарь благоприятных дней поможет составить план дел в энергетически успешные лунные дни.

Луна — ближайший спутник Земли, хорошо и постоянно видимый, поэтому люди издавна привыкли считать, что Луна из-за своей близости и родства с Землей активно влияет на жизнь людей во всех его проявлениях, начиная от рождения ребенка и заканчивая смертью. Луна всегда рассматривалась людьми как активно действующая космическая сила.

Люди давно заметили, что в определенные дни удача неотступно следует за нами во всех областях жизни, а иногда она, наоборот, полностью отворачивается от нас. И поэтому речь пойдет именно о таких благоприятных и опасных днях в марте 2022 года.

Благоприятные дни: что это такое

Месячный календарь будет полезен для тех, кто собирается совершить важную покупку и хочет выбрать благоприятный день в марте 2022 года для удачных приобретений. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.

Неблагоприятные дни: что это такое

В неблагоприятные дни календаря следует проявлять осторожность, внимательность и бдительность. Риск ДТП особенно высок в период неблагоприятных дней, внимательными и предельно осторожными на дорогах следует как автолюбителям, так и пешеходам.

Лунный календарь март 2022: благоприятные дни

3-5, 9-11, 17-20, 23, 24, 26, 30, 31 марта.

Лунный календарь март 2022: неблагоприятные дни

27 марта

Лунный календарь март 2021: нейтральные дни

В лунном календаре есть не только благоприятные и неблагоприятные дни, но и нейтральные.

Остальные лунные дни марта 2022 года являются нейтральными.