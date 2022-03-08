Лунный календарь на март 2022: когда полнолуние и новолуние

Полнолуние в марте 2022 состоится фактически посреди месяца.

Лунный календарь – пожалуй, самый древний на планете Земля. Первые календари были созданы женщинами в древнем Китае и были связаны с менструацией. Позже лунный календарь был заменен солнечным или комбинированным. Сейчас мы преимущественно используем солнечный календарь, но некоторые народы пользуются лунным.

Выделяют целый ряд фаз Луны.

Луна: какие бывают фазы

Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В настоящее время он невидим для земного наблюдателя.

Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и ее освещенное Солнцем полушарие видимо земному наблюдателю полностью.

Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенного полушария, их называют четвертями.

Фазы Луны на март 2022

Новолуние — 2 марта.

Растущая Луна – 3-17 марта.

Полнолуние — 18 марта.

Убывающая Луна — 1 марта, 19-31 марта.

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Фазы Луны на март 2022 года: эзотерический аспект

С точки зрения эзотерики, во время убывающей Луны следует позаботиться о том, чтобы из вашей жизни исчезло то, что мешает вам развиваться и двигаться дальше. В конце февраля произошло второе полнолуние в 2022 году и после нее Луна стала щербатой, а потому энергия идет на убыль. Поэтому притупляются реакции и снижается физическая активность. Во время новолуния в марте 2022 года лучше всего заняться планированием последующего лунного месяца. В этот день подумайте, чего вы хотите достичь и что овладеть в грядущий период. Молодой человек называют точкой энергетического минимума. Поэтому в этот период не рекомендуется начинать веские дела. Во время растущей фазы Луны в марте 2022 следует сделать первые шаги к своим планам и начать их реализацию. Смело отправляйтесь в путь к счастью. Не сдерживайте себя. Полнолуние считается центральной частью лунного цикла. Это в то же время апофеоз энергетического потока силы, а с другой — именно в это время людям бывает тяжело, их эмоции рвутся на поверхность, недаром, в фильмах и книгах фигурируют оборотни, зависящие от лунного сияния. Считается, что в этот период растет количество ДТП и самоубийств, например представители британской полиции заявили о связи лунных фаз с уровнем насилия.

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