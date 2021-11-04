Лунный календарь на ноябрь: когда полнолуние и новолуние

В ноябре полнолуние взойдет в конце месяца.

Луна – это единственный естественный спутник Земли. Это также ближайший к Солнцу спутник планеты, потому что у планет, расположенных ближе (Меркурий и Венера), их нет. Второй по яркости объект на земном небе после Солнца и пятый по величине естественный спутник планеты Солнечной системы.

Луна: астрономия

Луна возникла около 4,51 млрд лет назад, чуть позже Земли. Наиболее популярная гипотеза говорит о том, что Луна сформировалась из оставшихся обломков после гигантского столкновения Земли и Тейи – планеты, похожей по размерам с Марсом.

Луна: мифология

Греки называли спутник Земли Селеной, древние египтяне – Ях (Иях), вавилоняне – Син, японцы – Цукиеме.

Например, Селена – одна из богинь в древнегреческой мифологии, известная также под именем Меня. В поздней античности она отождествлялась с Артемидой и Гекатой.

Луна: эзотерика

С точки зрения эзотерики, Луна влияет на всю воду на Земле, включая ту, которая находится в почве и в воздухе. Каждые два с половиной дня Луна перемещается из одного знака зодиака в другой, поэтому это может быть важным фактором, который будет оказывать влияние на землян и, например, на рост растений.

Фазы Луны: какие бывают

Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В настоящее время она невидима для земного наблюдателя.

Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты и ее освещенное Солнцем полушарие видимо земному наблюдателю полностью.

Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенного полушария, их называют четвертями.

Фазы Луны на ноябрь 2021 года: детали

Спадающая Луна — от 1 до 3 ноября 2021 года.

Новолуние — 4 ноября 2021 года.

Растущая Луна — от 5 до 18 октября 2021 года.

Полнолуние — 19 ноября 2021 года.

Спадающая Луна — от 20 до 30 ноября 2021 года.

Учтите, что 19 ноября также произойдет лунное затмение.

Фазы Луны: что следует сделать

С точки зрения эзотерики, во время спадающей Луны следует позаботиться о том, чтобы из вашей жизни исчезло то, что мешает вам развиваться и двигаться дальше. Луна становится щербатой, а потому энергия идет на убыль, притупляются реакции и снижается физическая активность. Во время новолуния в ноябре лучше всего заняться планированием следующего лунного месяца. В этот день подумайте, чего вы хотите достичь и что освоить в грядущий период. Новолуние называют точкой энергетического минимума, поэтому в этот период не рекомендуется начинать важные дела. Во время восходящей фазы Луны в ноябре следует сделать первые шаги к своим планам и начать их реализацию. Смело отправляйтесь в путь к счастью. Не сдерживайте себя. Полнолуние считается центральной частью лунного цикла. Это в то же время апофеоз энергетического потока силы, а с другой — именно в это время людям бывает тяжело, их эмоции рвутся на поверхность, недаром в фильмах и книгах фигурируют оборотни, зависящие от лунного сияния. Считается, что в этот период растет количество ДТП и самоубийств, например, представители британской полиции заявили о связи лунных фаз с уровнем насилия.

Напомним, что ранее мы писали об эзотерических лайфхаках ноября.

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