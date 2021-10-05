Лунный календарь на октябрь: когда полнолуние и новолуние

В октябре полнолуние взойдет в конце месяца.

С точки зрения расстояния Луна является ближайшим небесным телом к земле. Мы видим ее в небе три недели из четырех, и тысячи лет люди использовали ее свет, чтобы двигаться в темноте. В дополнение к олицетворению Луны как божества, существуют всевозможные увлекательные легенды и мифы, связанные с Луной и ее циклами.

Кажется, что Луна влияет на животных и людей. Анализ дневников пациентов показал, что в течение биполярного аффективного расстройства может зависеть от фаз Луны

Доктор Франк Браун из Северо-Западного университета, эксперт по поведению животных, сообщает, что хомяки вращаются в своих колесах гораздо агрессивнее во время полнолуния. Олени и другие травоядные в дикой природе имеют тенденцию к овуляции на полнолуние, а на Большом барьерном рифе в Австралии полнолуние — это время спаривания кораллов.

В западной культуре четырьмя основными фазами Луны является новолуние, первая четверть, полнолуние и третья четверть (также называемая последней). В незападных культурах может использоваться другое количество лунных фаз; например, в традиционной гавайской культуры насчитывается в общей сложности тридцать фаз (по одной в день).

Фазы Луны: какие бывают

Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В это время она невидим для земного наблюдателя.

Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и ее освещенное Солнцем полушарие видимая земному наблюдателю полностью.

Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенной полушарии, их называют четвертями.

Фазы Луны на октябрь 2021

Убывающая Луна — с 1 по 5 октября 2021;

Новолуние — 6 октября 2021;

Растущая Луна — с 7 по 19 октября 2021;

Полнолуние — 20 октября;

Убывающая Луна — с 21 по 31 октября 2021.

Лунные фазы в октябре: что стоит сделать и чего избегать

Растущая Луна (от новолуния до полнолуния) — Луна прибывает и растет, поэтому мы привлекаем вещи к себе и производим действия на увеличение чего-либо. Это корректировке целей и намерений, задуманных во время новолуния. Также это время для рождения чего-то нового, движения к достижению цели, воплощение уже начатых проектов. Луна начинает расти и мы применяем свои силы на увеличение (благополучия, здоровья, денег, силы, энергии) и привлечения и чего-либо (денег, любви, удачи, успеха). Луна растет, растет и ее влияние на нас.

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Убывающая Луна (от полнолуния до новолуния) - Луна начинает спадать и постепенно уменьшается, поэтому мы отталкиваем вещи и людей от себя, уменьшает или устраняет влияние чего-либо.

Во время новолуния происходит соединение Солнца и Луны, и влияние Луны минимален. Поэтому 1 и 2 дня новолуния больше подходят для планирования, чем для осуществления, а также для новых начинаний.

Дни полнолуния подходят для любых целей, в особенности для любви, экстрасенсорного энергии и связей с духами. Также производятся действие, направленные на разрушение, устранение влияния, избавление от чего-либо. В период полнолуния чувства человека обостряются, страсти закипают, возникает сильное эмоциональное напряжение. Поэтому нужно сдерживать негативные эмоции, а еще лучше — направить свои чувства в позитивное русло. Во время полные также происходит пик сексуальной активности. А еще это отличное время для подзарядки энергией Луны.

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