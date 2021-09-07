Лунный календарь на сентябрь: когда полнолуние и новолуние

В сентябре полнолуние взойдет в конце месяца.

С точки зрения эзотерики Луну связывают с интуицией, умиротворением, принятием кармических потоков и изменениями. Луна не раз вдохновляла поэтов и писателей, художников и музыкантов, режиссеров и сценаристов на создание произведений, связанных с этим единственным естественным спутником Земли. Луна может выступать как символ таинственности, недоступной красоты, любви. Сравнение с Луной использовалось уже в древней литературе. Первое фантастическое произведение о Луне (в стихах), известное с античности, приписывается легендарному древнегреческому певцу Орфею.

Фазы Луны: какие бывают

Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В это время она невидим для земного наблюдателя.

Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и ее освещенное Солнцем полушарие видимое земному наблюдателю полностью.

Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенной полушария, их называют четвертями.

Фазы Луны на сентябрь 2021

Убывающая Луна — от 1 до 6 сентября 2021;

Новолуние — 7 сентября 2021;

Растущая Луна — от 8 до 20 сентября 2021;

Полнолуние — 21 сентября;

Убывающая Луна — от 22 до 30 сентября 2021.

Лунные фазы в сентябре: что стоит сделать и чего избегать

С точки зрения эзотерики, во время периода убывающей Луны следует позаботиться о том, чтобы с вашей жизни исчезло то, что мешает вам развиваться и двигаться дальше. В конце сентября будет полнолуние и после него Луна будет ущербной, а потому энергия идет на спад.

Во время новолуния в сентябре лучше всего заняться планированием дальнейшего лунного месяца. В этот день подумайте, чего вы хотите достичь и чем овладеть в грядущий период.

Во время восходящей фазы Луны в сентябре стоит сделать первые шаги к своим планам и начать их реализацию. Смело отправляйтесь в путь к успеху.

Полнолуние считается центральной частью лунного цикла. Это одновременно апофеоз энергетического потока силы, а с другой — именно в это время людям бывает трудно, их эмоции рвутся на поверхность, недаром, в фильмах и книгах фигурируют оборотни, которые зависят от лунного света.

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