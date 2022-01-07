Лунный календарь на январь 2022: благоприятные и неблагоприятные дни

Сейчас много людей выбирают дни, которые благоприятные для свадьбы, шопинга, посещения салона красоты на основе лунного календаря и фаз Луны.

Астрологи предлагают учитывать положение Луны каждый день, особенно когда дело касается принятия важных решений в жизни.

Влияние Луны на людей

Вокруг фаз Луны за многие века человеческой истории сложилась богатая мифология, есть множество примет, которые связаны со спутником земли. Некоторые до сих пор верят, что в эти дни активизируются вампиры и оборотни. А специалисты уверяют, что животные и люди становятся беспокойными, обостряются психические заболевания, нарушается сон, якобы увеличивается количество ДТП.

Некоторые люди планируют свою жизнь с учетом фаз Луны — например, начинают дела, переезжают на новое место жительства или записываются на стрижку. А в неблагоприятные дни максимально снижают активность.

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Лунный календарь, основанный на смене фаз Луны, влияющий на все живое, помогает людям в организации и планировании жизни. Многие в наши дни выбирают дни, благоприятные для свадьбы, посевных работ, шопинга, посещения салона красоты, для той или иной деятельности, на основе лунного календаря и фаз луны.

Благоприятные дни: что это такое

Лунный календарь будет полезным для тех для тех, кто собирается сделать важную покупку и хочет выбрать благоприятный день в январе 2021 года для удачных приобретений. Это удачные фазы Луны для начала новых дел и принятия важных решений.

Неблагоприятные дни: что это такое

В неблагоприятные дни календаря следует проявлять осторожность, внимательность и бдительность.

Лунный календарь январь 2021: благоприятные дни

Благоприятные дни составлены на основе лунного календаря. Здесь вы найдёте календарь благоприятных дней для важных и крупных покупок, в том числе недвижимости, квартиры, автомобиля. Благоприятные дни: 3, 5, 7, 12, 13, 19, 22 января

Лунный календарь январь 2021: неблагоприятные дни

2, 31 января

Лунный календарь январь 2021: нейтральные дни

В лунном календаре есть не только благоприятные и неблагоприятные дни, но и нейтральные. 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23-30 января будут именно нейтральными в этом месяце.

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