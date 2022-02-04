Лунный календарь на февраль 2022: когда полнолуние и новолуние

В феврале 2022 года полнолуние взойдет фактически посреди месяца.

Издавна люди приписывали Луне важные свойства — влиять на рождение потомства, рост урожая или даже вкус вина. Для некоторых народов вера в мистические свойства Луны — это даже часть национальной культуры. В этом материале расскажем о свойствах Луны с точки зрения эзотерики и что нужно делать в определенные фазы ночного светила.

Луна: мифология

Известно, что мифы о Луне встречаются у всех народов, например, известен миф о том, что животные или монстры пожирают Луну, а потом она возрождается по новой.

Роберт Грейвс, британский поэт, романист и литературный критик, который написал в 1948 году мифологический трактат "Белая богиня", считал, что Луна была центральным божеством матриархата, и остатки ее культа он находит в поэтике европейского эпоса.

Луна: эзотерика

Луна – это символ женственности и материнства. Луна всегда обращена к Земле лишь одной из ее сторон, а другая сторона всегда невидима для земного наблюдателя. Именно из-за этого и считается, что это небесное светило отвечает за психику человека, а именно - за бессознательную ее часть.

Луна: календарь

Лунный календарь издавна был популярный в странах Востока. А на Западе этот календарь получил распространение только в последнее столетие.

Луна: астрология

В астрологии Луна часто представляет мать и женщину, нашу чувственность и тайные мотивы. Также Луна "отвечает" за наше восприятие мира. В астрологии она представляет ту часть ума, которая связана с чувствами, ощущениями, эмоциями.

Луна: какие фазы бывают

Специалисты различают восемь периодов движения луны, которые она проходит за период от 29,25 до 29,83 земных суток. Общепринятая продолжительность полной смены фаз луны или как это называют синодический месяц, считается 29 суток 12 часов и 44 минуты.

Фазы сменяются в следующей последовательности:

новолуние, - когда Луна не видна;

молодая Луна или растущая Луна;

первая четверть,

растущая Луна;

полнолуние;

убывающая Луна;

последняя четверть;

старая Луна.

В упрощенном виде лунный календарь выглядит следующем образом - новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна.

Фазы Луны на февраль-2022: точные даты

Новолуние — 1 февраля 2022 года.

Растущая Луна — с 2 по 15 февраля 2022 года.

Полнолуние — 16 февраля 2022 года.

Убывающая Луна — с 17 по 28 февраля 2022 года.

Лунного или солнечного затмения в этом месяце не будет.

Фазы Луны в феврале 2022 : что следует сделать

С точки зрения эзотерики, полнолуние можно назвать временем сбора метафорического урожая, а новолуние – "посевом семян". Специалисты в новолуние не рекомендуют совершать крупные покупки. Лучше убрать из жизни все старое и ненужное, - это касается и вещей, и мыслей. В новолуние астрологи не рекомендуют стричь волосы, поход в салон красоты или парикмахерскую лучше отложить до лучших времен. В период растущей Луны благоприятно сконцентрироваться на сильной энергетике перемен. Пока она будет увеличиваться в размерах, вы можете пробовать привлекать к себе удачу, любовь и богатство с помощью эзотерических ритуалов. Обряды, связанные с ростом чего-либо в этот период, очень быстро дают положительный результат. В полнолуние нужно побольше мечтать. Это - прекрасное время для детального оформление своих желаний. Это поможет прочувствовать то, чего вы хотите, и приблизить исполнение желаемого в реальности. Не бойтесь формулировать свои желания вслух. Также эзотерики уверяют, что энергетика Луны насыщает все знаки зодиака. Полнолуние - это отличный период для реализации проектов, воплощения новых идей. Убывающая Луна - это период спокойствия, анализа и раздумий, торможения, замедления и охлаждения. Эзотерические специалисты утверждают, что в этот период полезно наблюдать, как проходит жизнь, строить конкретные планы.

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