Лунный календарь на январь: когда полнолуние и новолуние

В январе 2022 года полнолуние взойдет фактически посреди месяца.

Луна – это естественный спутник Земли, ее постоянный ближайший сосед. Люди издавна верили в силу Луны и придумывали разнообразные мифы и легенды о ее силе. Поэтому предлагаем вашему вниманию лунный календарь на январь 2022 года с указанием фаз.

Луна: астрономия

Луна – это скалистое шаровидное тело без атмосферы и жизни.

Луна постоянно обращена к Земле одной и той же стороной. Правда, она несколько меняется, поэтому с Земли иногда можно видеть дополнительные участки Луны; в результате наблюдают почти трети пятых лунного глобуса.

Луна: астрология

Луна в астрологии имеет огромное значение. Эмоции и чувства – вот за что отвечает этот небесный покровитель. С точки зрения астрологии, Луна "отвечает" за то, как человек реагирует на окружающий мир. Она имеет сильную женскую энергию и может показывать отношения с женским полом или с человеком, олицетворяющим для нас фигуру матери, чувство принадлежности и поддержку семьи.

Луна: эзотерика и мифология

Триединая богиня — согласно мифолого-поэтическому трактату английского писателя Роберта Грейвса "Белая богиня" — великое женское божество, которое в языческие времена почиталось всеми народами Европы и было связано именно с Луной. Эта идея была с энтузиазмом воспринята неоязыческими сообществами, в частности, образ Триединой Богини стал (наряду с Рогатым богом) центральным в неоязыческой религии под названием Викка. Триединая богиня почитается в формах девы, матери и старухи, которые отвечают трем стадиям женской жизни и трем фазам Луны: новолунию, полной и старой Луне.

Фазы Луны: какие бывают

Считается, что четырьмя основными фазами Луны являются новолуние, первая четверть, полнолуние и третья четверть (также называемая последней). Однако интересно, что в незападных культурах может использоваться другое количество лунных фаз. Например, в традиционной гавайской культуре насчитывается всего тридцать фаз (по одной в день – ред.).

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Новолуние — фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В это время она невидима для земного наблюдателя.

— фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем. В это время она невидима для земного наблюдателя. Полнолуние — фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и ее освещенное Солнцем полушарие видимо земному наблюдателю полностью.

— фаза, когда Луна находится в противоположной точке орбиты, и ее освещенное Солнцем полушарие видимо земному наблюдателю полностью. Промежуточные фазы — положение Луны между новолунием и полнолунием, когда земной наблюдатель видит большую или меньшую часть освещенного полушария, их называют четвертями.

Фазы Луны на январь-2022: детали

Убывающая Луна — с 1 по 2 января 2022 года.

Новолуние — 2 января 2022 года.

Растущая Луна — с 3 по 17 декабря 2022 года.

Полнолуние — 18 января 2022 года.

Убывающая Луна — с 19 по 31 января 2022 года.

Фазы Луны: что следует сделать

Например, для обрезания связей с бывшими любимыми и изгнания несправедливого отношения к себе подходит фаза нисходящей Луны. Избавьтесь в эту фазу от нежелательных негативных эмоций, которые мешают вам жить той жизнью, которой вы заслуживаете. Основное, что можно сделать на нисходящую Луну – это очиститься, покончить с изжившим себя. Груз прошлого и печали можно "отдать" спадающей Луне. В фазе новолуния необходимо проводить практики, чтобы улучшить эмоциональное состояние, медитации, слушать релаксовую музыку, читать мантры. Хорошо окуривать помещение успокаивающими ароматами, такими как: лаванда, сирень, а для поднятия настроения — ароматом апельсина. Новолуние — это начало нового лунного месяца, символическое "зачатие" цикла. Этот день очень важен не только для астрологов, но и для всех людей, которые знают, что дела и проекты, запланированные в новолуние, имеют большие шансы стать успешными. В период растущей Луны желательно делать ритуалы, связанные с защитой, проводить очищение, заряжать амулеты. Также проводятся ритуалы на прибытие денег, здоровья, удачи, счастья, любви и достатка. Чем ближе к полнолунию, тем больше влияние Луны, тем серьезнее эзотерики советуют работать над своими мечтами. Полнолуние считается самым необычным, загадочным и мощным по своей энергетике. Вот почему астрологи рекомендуют проводить разные обряды и ритуалы именно в период полнолуния. Ведь в этом случае вероятность того, что ритуал сработает, многократно растет.

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