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Львам нужно демонстрировать свою силу, а Девам приобретать новые вершины: гороскоп по картам Таро на 28 апреля 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Львам нужно демонстрировать свою силу, а Девам приобретать новые вершины: гороскоп по картам Таро на 28 апреля 2023 года

Карты Таро позволяют лучше понять свои мечты.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 28 апреля 2023 г. рассказывает, что Ракам не стоит останавливаться в своем движении, а Рыбам стоит попробовать что-то новое.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 28 апреля 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Десятка кубков"

Успех – на вашей стороне. Отношения должны гармонизироваться. Что касается работы, то по делам все начнет налаживаться.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз мечей"

Ваш разум – ваш "меч", поэтому не забывайте его использовать. В отношениях не пытайтесь сделать людям что-нибудь, счастье это не принесет. В рабочих вопросах решайте все достаточно интеллигентно.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Семерка мечей"

Остерегайтесь происков. В любви смотрите, чтобы ваше сердце не украли. В движении по карьерной лестнице будьте достаточно осторожны, чтобы с них не упасть.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Не останавливайтесь в своем движении, действуйте изо всех сил. В любви отдайтесь силе чувств. А на работе покажите всю свою энергию.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Активность еще никому не помешала. В отношениях продемонстрируйте вашу силу. В рабочих вопросах действуйте достаточно энергично.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Победа и только победа. В любви ждите получения новых вершин. Что касается разрешения рабочих ситуаций, то вы выйдете из них победителем.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Семерка жезлов"

Вам придется защищать свое. В отношениях покажите вашу страсть. А на работе – остерегайтесь недругов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Звезда"

Двигайтесь, вас охраняет звезда, указывающая вам путь. В любви все должно улучшиться. А на работе подождите хорошего момента, чтобы спросить о повышении.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка пентаклей"

Вы получите то, о чем просите. В любви ждите вознаграждения. В рабочих вопросах можете рассчитывать на небольшую премию.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не запутывайте себя сами. В любви вы сами все усложняете. Что касается финансов, то сейчас не хорошее время для нового проекта.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Колесница"

Вы обладаете силой преодолевать препятствия. В любви возьмите вожжи от своих отношений в собственные руки. Что касается работы, то здесь следует проявить характер.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж пентаклей"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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