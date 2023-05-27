Львам нужно действовать, а Скорпионов ждут испытания: гороскоп по картам Таро на 27 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 мая 2023 г. рассказывает, Близнецам не стоит сомневаться в своих чувствах, а Тельцов впереди ожидает что-то новое.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка пентаклей"

Пришло время копить. В любви ждите нотки скупости. Что касается финансов, то их следует подсчитать.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Дурак"

Впереди что-нибудь новое. В отношениях действуйте активно. А на работе лучше озираться.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Туз пентаклей"

Все просто здорово. Что касается любви, то стоит сомневаться в чувствах. Что касается финансовых вопросов, то все будет хорошо.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Иерофант"

Хорошее время для сотрудничества. В отношениях возможен переход на другой уровень. Что касается работы, то можно заключать договоры.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь пентаклей"

Пора действовать. В отношениях продемонстрируйте вашу финансовую привлекательность, а в рабочих вопросах проявите активность.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Король кубков"

Пора слушать сердце. В отношениях заметьте советы мудрых людей, а на работе прослушайтесь к старшим коллегам.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Повешенный"

Ожидайте перемен. В отношениях следует изменить свой взгляд на ситуацию. Что касается работы, то стоит попробовать что-нибудь новое.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Страшный суд"

К вам будут относиться так, как вы относитесь к другим. В отношениях ждите определенного испытания. А в рабочих вопросах следует ожидать перемен.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Шестерка кубков"

Надейтесь на помощь друзей. Наслаждайтесь любовью. На работе ищите партнеров.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Маг"

Вы сильны. В отношениях действуйте целенаправленно. Что касается работы, то начните новый проект.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Паж мечей"

Действуйте благоразумно. В любви не делайте больно второй половинке. Что касается рабочих вопросов, то здесь придется "прорубать" себе путь.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Колесница"

Пора что-то менять. Стоит куда-нибудь поехать со второй половинкой. В рабочих вопросах возможны частые командировки.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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