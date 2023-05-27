Львам нужно действовать, а Скорпионов ждут испытания: гороскоп по картам Таро на 27 мая 2023 года

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 27 мая 2023 г. рассказывает, Близнецам не стоит сомневаться в своих чувствах, а Тельцов впереди ожидает что-то новое.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 27 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Пришло время копить. В любви ждите нотки скупости. Что касается финансов, то их следует подсчитать.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Дурак"
Впереди что-нибудь новое. В отношениях действуйте активно. А на работе лучше озираться.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Туз пентаклей"
Все просто здорово. Что касается любви, то стоит сомневаться в чувствах. Что касается финансовых вопросов, то все будет хорошо.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для сотрудничества. В отношениях возможен переход на другой уровень. Что касается работы, то можно заключать договоры.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Рыцарь пентаклей"
Пора действовать. В отношениях продемонстрируйте вашу финансовую привлекательность, а в рабочих вопросах проявите активность.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Король кубков"
Пора слушать сердце. В отношениях заметьте советы мудрых людей, а на работе прослушайтесь к старшим коллегам.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Повешенный"
Ожидайте перемен. В отношениях следует изменить свой взгляд на ситуацию. Что касается работы, то стоит попробовать что-нибудь новое.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Страшный суд"
К вам будут относиться так, как вы относитесь к другим. В отношениях ждите определенного испытания. А в рабочих вопросах следует ожидать перемен.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Шестерка кубков"
Надейтесь на помощь друзей. Наслаждайтесь любовью. На работе ищите партнеров.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Маг"
Вы сильны. В отношениях действуйте целенаправленно. Что касается работы, то начните новый проект.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Паж мечей"
Действуйте благоразумно. В любви не делайте больно второй половинке. Что касается рабочих вопросов, то здесь придется "прорубать" себе путь.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Колесница"
Пора что-то менять. Стоит куда-нибудь поехать со второй половинкой. В рабочих вопросах возможны частые командировки.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.
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