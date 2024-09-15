Львам нужно найти союзников, а Девам стоит задуматься, что делать дальше: гороскоп по картам Таро на 15 сентября 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 15 сентября 2024 года рассказывает, что Ракам нужно успокоиться, а Скорпионам – поступать разумно.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 15 сентября 2024 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

"Тройка мечей"

Вам может быть больно. В отношениях может появиться кто-то третий. На работе остерегайтесь недругов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблем. У любви могут возникать конфликты. В движении по карьерной лестнице избегайте препятствий.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Ищите баланс во всем. В любви уравновесьте чувства и эмоции. На работе следует стремиться к большему.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Паж кубков"

Успокойтесь. В отношениях ищите гармонию. Действуйте умеренно в решении рабочих вопросов.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Иерофант"

Вспомните, когда вы молились в последний раз. Ищите в отношениях поддержки. А на работе следует найти союзников.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви задумайтесь, что делать дальше. В рабочих вопросах лучше синица в руках, чем журавль в небе.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Страшный суд"

Знайте, что за все придется расплачиваться. В отношениях возможны трудности. А на работе не стоит совершать ошибки.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Туз мечей"

Больше пользуйтесь интеллектуальными достижениями. В отношениях проявите авторитет. На работе действуйте разумно.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь кубков"

Ищите новые вершины. В отношениях можно немного расслабиться. А на работе отправляйтесь навстречу приключениям.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Правосудие"

Баланс – вот ваше слово дня. В отношениях найдите "золотую середину" между чувствами и рациональностью. На работе избегайте проблем с правосудием.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Отшельник"

Пора побыть наедине. В отношениях возьмите паузу. А на работе – отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Верховная жрица"

Доверяйте своим инстинктам. В отношениях услышьте внутренний голос. А в решении рабочих проблем прислушивайтесь к интуиции.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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