Львам нужно не отступать, а Девам опасаться новых вызовов: гороскоп по картам Таро на 25 мая 2024 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 мая 2024 года рассказывает, что Дев ожидает печаль в отношениях, а Весов ожидает что-то новое.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 мая 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях принимайте дары. На работе будьте осмотрительны.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но отвергаете это мнение. В любви будет больно, а на работе остерегайтесь врагов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет видимым. В отношениях опасайтесь комплексов. В рабочих вопросах ваши ужасы могут стать выпуклыми.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Прыгайте в страсть. Расслабьтесь и наслаждайтесь отношениями. Что касается работы, то слушайте внутренний голос.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Придется защищать свою территорию. В отношениях твердо стойте на своей позиции. В рабочих вопросах не отступайте.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка мечей"

Решите завязанные собой глаза. В любви возможна печаль. На работе остерегайтесь новых вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Двигайтесь, впереди что-то новое. В отношениях действуйте зеркально. Что касается работы, то стоит немного сконцентрироваться.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король пентаклей"

Действуйте так, как вам хочется. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. Что касается работы, то лупите эту скалу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В любви не играйте первую скрипку. А с финансами у вас все хорошо.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях доверьтесь любимому. Что касается работы, следуйте совету мудрой женщины.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Вы получите вознаграждение. В отношениях ждите подарка. Что касается рабочих вопросов, то не бойтесь действовать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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