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Львам нужно не отступать, а Девам опасаться новых вызовов: гороскоп по картам Таро на 25 мая 2024 года

Львам нужно не отступать, а Девам опасаться новых вызовов: гороскоп по картам Таро на 25 мая 2024 года

Карты Таро подсказывают будущее

Карты Таро помогают понять, что делать дальше.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 25 мая 2024 года рассказывает, что Дев ожидает печаль в отношениях, а Весов ожидает что-то новое.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 25 мая 2024 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В отношениях принимайте дары. На работе будьте осмотрительны.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что нужно делать, но отвергаете это мнение. В любви будет больно, а на работе остерегайтесь врагов.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Луна"

Скрытое станет видимым. В отношениях опасайтесь комплексов. В рабочих вопросах ваши ужасы могут стать выпуклыми.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Туз кубков"

Прыгайте в страсть. Расслабьтесь и наслаждайтесь отношениями. Что касается работы, то слушайте внутренний голос.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Придется защищать свою территорию. В отношениях твердо стойте на своей позиции. В рабочих вопросах не отступайте.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Семерка мечей"

Решите завязанные собой глаза. В любви возможна печаль. На работе остерегайтесь новых вызовов.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Тройка жезлов"

Двигайтесь, впереди что-то новое. В отношениях действуйте зеркально. Что касается работы, то стоит немного сконцентрироваться.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Король пентаклей"

Действуйте так, как вам хочется. В отношениях прислушивайтесь к совету мудрого мужчины. Что касается работы, то лупите эту скалу.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Девятка пентаклей"

Наслаждайтесь плодами своего труда. В любви не играйте первую скрипку. А с финансами у вас все хорошо.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Королева кубков"

Откройте ваше сердце. В отношениях доверьтесь любимому. Что касается работы, следуйте совету мудрой женщины.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Вы получите вознаграждение. В отношениях ждите подарка. Что касается рабочих вопросов, то не бойтесь действовать.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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