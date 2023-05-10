Львам нужно овладеть внутренней силой, а Теразам — продемонстрировать страсть: гороскоп по картам Таро на 10 мая 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 10 мая 2023 г. рассказывает, что Овнам не стоит поддаваться своим страхам, а Тельцам стоит доверять эмоциям.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 10 мая 2023 года для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Восьмерка жезлов"

Не дайте, чтобы страх властвовал над вами. В отношениях может быть больно. Что касается работы, то вам нужно знать, куда вы двигаетесь.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют эмоции. Раскройтесь немного в отношениях. Что касается карьеры, то следует доверять эмоциям.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Тройка жезлов"

Двигайтесь вперед. В любви попробуйте заглянуть за горизонт. На работе начните новый проект.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Король пентаклей"

Дела налаживаются. В любви прислушивайтесь к совету мудрого и уважаемого мужчины. Что касается карьеры, то запаситесь терпением.

ЛЕВ (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Сила"

Освойте свою внутреннюю силу. В любви продемонстрируйте свою силу. В движении по карьерной лестнице покажите свою мощь.

ДЕВА (22 августа-23 сентября)

Карта дня "Паж пентаклей"

Успех рядом. В отношениях плодотворно работайте на результат. Что касается работы — стремитесь к накоплению средств.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Королева жезлов"

Раздуйте внутренний огонь. В любви продемонстрируйте страсть. Что касается финансов, загоритесь идеей их поиска.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Смерть"

Изменения — своевременно. В отношениях возможно расставание, а на работе кардинальные изменения.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Действуйте справедливо. В любви покажите свои выигрышные стороны. Что касается финансовых вопросов, то здесь следует проявить энергичность.

КОЗЕРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Четверка кубков"

Не следует отказываться от того, что вам предлагают. В любви возможны противоречия. Что касается развития карьеры, то сейчас не пора об этом думать.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Девятка кубков"

Наслаждайтесь тем, что у вас есть. Действуйте слаженно в отношениях. На работе стремитесь к новым вершинам.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Королева пентаклей"

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также: