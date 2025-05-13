- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 2 мин
Львам нужно прислушаться к интуиции, а Девам не стоит ссориться: гороскоп по картам Таро на 13 мая 2025 года
Узнайте, какие подсказки карт Таро ждут вашего знака зодиака 13 мая 2025 года.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 мая 2025 г. рассказывает, что Рыбам нужно открыть сердце, а Ракам сконцентрироваться на внутренних чувствах.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Рыцарь жезлов"
Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте активности. На работе продемонстрируйте профессионализм.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка пентаклей"
Не закапывайте свой талант в землю. В любви будьте открыты. На работе ищите новые возможности.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Король мечей"
Проявите силу. В отношениях не делайте больно друг другу. В движении по карьерной лестнице защищайте свои позиции.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Отшельник"
Сконцентрируйтесь на внутренних чувствах. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше отправиться в отпуск.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Верховная жрица"
Прислушайтесь к интуиции. В любви ищите голоса сердца. А на работе доверяйте внутреннему голосу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Пятерка жезлов"
Не ссорьтесь. В отношениях не следует идти на конфликт. В движении по карьерной лестнице не конфликтуйте с коллегами.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях вы можете быть больно. На работе ждите новых вызовов.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка мечей"
Эмоциональность будет вам только мешать. В отношениях возможен любовный треугольник. На работе остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Король кубков"
Раскройтесь в отношениях. Откройте сердце пошире. В движении по карьерной лестнице следует активизироваться.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка жезлов"
Не создавайте себе проблемы. В отношениях возможны проблемы. Действуйте более активно на работе.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Двойка пентаклей"
Пора начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь над общим проектом. На работе начните что-нибудь новое.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Паж кубков"
Откройте ваше сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.