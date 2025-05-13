Львам нужно прислушаться к интуиции, а Девам не стоит ссориться: гороскоп по картам Таро на 13 мая 2025 года

Карты Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 13 мая 2025 г. рассказывает, что Рыбам нужно открыть сердце, а Ракам сконцентрироваться на внутренних чувствах.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 13 мая 2025 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

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Двигайтесь вперед. В отношениях добавьте активности. На работе продемонстрируйте профессионализм.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Семерка пентаклей"

Не закапывайте свой талант в землю. В любви будьте открыты. На работе ищите новые возможности.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Король мечей"

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Проявите силу. В отношениях не делайте больно друг другу. В движении по карьерной лестнице защищайте свои позиции.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Отшельник"

Сконцентрируйтесь на внутренних чувствах. В отношениях возьмите паузу. На работе лучше отправиться в отпуск.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Верховная жрица"

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Прислушайтесь к интуиции. В любви ищите голоса сердца. А на работе доверяйте внутреннему голосу.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Пятерка жезлов"

Не ссорьтесь. В отношениях не следует идти на конфликт. В движении по карьерной лестнице не конфликтуйте с коллегами.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Восьмерка мечей"

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Вы знаете, что делать, но не делаете первый шаг. В отношениях вы можете быть больно. На работе ждите новых вызовов.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Тройка мечей"

Эмоциональность будет вам только мешать. В отношениях возможен любовный треугольник. На работе остерегайтесь врагов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Король кубков"

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Раскройтесь в отношениях. Откройте сердце пошире. В движении по карьерной лестнице следует активизироваться.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка жезлов"

Не создавайте себе проблемы. В отношениях возможны проблемы. Действуйте более активно на работе.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

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Пора начинать что-то новое. В отношениях задумайтесь над общим проектом. На работе начните что-нибудь новое.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Паж кубков"

Откройте ваше сердце. В любви двигайтесь навстречу друг другу. На работе ищите единомышленников.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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Напомним, что ранее мы представили таропрогноз на 2025 год: что карты нам предвещают.