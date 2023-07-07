Львам нужно выйти на новый уровень, а Ракам — искать запасные варианты: гороскоп по картам Таро на 7 июля 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 7 июля 2023 года рассказывает, что Ракам следует позаботиться о крепкой почве, а Львам следует ожидать плодов своей деятельности.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 7 июля 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Паж жезлов"

Добавьте энергичность. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. А на работе нужно решить, куда двигаться дальше.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Правосудие"

Найдите баланс. В отношениях сбалансируйте чувства и эмоции. На работе следует отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Рыцарь мечей"

Двигайтесь вперед. В любви не делайте больно партнеру. Не подвергайтесь проблемам на работе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Башня"

Позаботьтесь о крепкой почве. В отношениях все может измениться. На работе не забывайте о запасном варианте.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Императрица"

Ваши действия должны принести плоды. В отношениях выходите на новый уровень. На работе ждите развития.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Четверка кубков"

Не отказывайтесь от того, что вам предлагают. В любви не отвергайте ухаживаний. На работе попробуйте что-нибудь новое.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Шестерка жезлов"

Ожидайте новых побед. В отношениях все складывается лучше. На работе запланируйте новые достижения.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Мир"

Дела улучшаются. В любви выберите одну цель. В движении по карьерной лестнице не стоит останавливаться.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Дьявол"

Впереди вас ждут соблазны. Сами решайте стоить ли им поддаться. На работе остерегайтесь врагов.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Повешенный"

Все течет, все меняется. В отношениях остерегайтесь перемен. А на работе ищите новые возможности.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Четверка мечей"

Пора отдохнуть. В отношениях отправляйтесь на свидание. А на работе возьмите отпуск.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Тройка пентаклей"

Обретайте новые знания. Развивайте отношения. Действуйте активно на работе.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Читайте также:

Личный новый год: астрологический прогноз для Владимира Зеленского