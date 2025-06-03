Львам пора действовать ярко, а Рыбам — прислушаться к себе: рунический прогноз на 3 июня 2025 года.

Руны / © ТСН.ua

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Руны – это не просто древние символы. Они говорят в глубины нашего подсознания, открывая путь к ответам, которые мы давно носим в себе. На этот день энергия символов побуждает к честности, взаимности и решительным шагам. Для каждого знака зодиака руна дня открывает свою подсказку.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Овен (21 марта - 19 апреля)

Руна дня: «Кеназ»

Ваш внутренний огонь пробуждается. Самое время вывести наружу долго теплевшие внутри идеи. Но не сжигайте мосты – освещайте путь.

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Телец (20 апреля - 20 мая)

Руна дня: «Феху»

Материальные ресурсы требуют внимания. Удержите чрезмерные расходы, однако не бойтесь инвестировать в дела, питающие душу.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Руна дня: «Ансуз»

Вы – канал для информации. Удачно произнесенное слово сегодня может изменить все. Выбирайте, что молчать, а что произнести.

Рак (22 июня - 22 июля)

Руна дня: «Беркано»

Нежность к себе – самый мудрый выбор. Внимательность к телу и дому откроет новую внутреннюю стабильность.

Лев (23 июля - 22 августа)

Руна дня: «Соуло»

Успех не случайность, а результат внутренней веры в себя. Сегодня вы можете засветить себя так, как давно хотели.

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Дева (23 августа - 22 сентября)

Руна дня: «Йера»

Все имеет свой ритм. Не торопите процесс — урожай приходит одно время. Заметите: кое-что уже начинает созревать.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Руна дня: «Гебо»

Выигрыш там, где есть взаимность. Выбирайте равные союзы, где обмен – это не потеря, а обогащение.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Руна дня: «Пертро»

Жизнь шепчет что-то важное из-за знаков. Позвольте неожиданно открыть новый путь — сегодняшнее случайное не случайное.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Руна дня: «Еваз»

Внутреннее движение сильнее внешнего. Там, где казалось застой, вдруг сдвинется лед. Позвольте себе идти дальше, не оглядываясь.

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Козерог (22 декабря - 19 января)

Руна дня: «Тейваз»

День, чтобы вспомнить о собственном достоинстве. Ваша сила – в способности действовать честно, даже если это неудобно.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Руна дня: «Манназ»

Сообщество сегодня – ваш источник вдохновения. Поищите новый круг, новую идею, новый разговор – все это обогащает.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Руна дня: «Лагуз»

Не сопротивляйтесь течению — позвольте ему вести. Ваши эмоции – не враги, а ориентиры. Внимательность к себе откроет то, что долго оставалось в тени.

Руны в этот день призывают быть честными с собой, не задерживать потоки и не медлить с переменами. Каждый, кто открыт к обмену — энергией, словами, поддержкой — получит ответ больше, чем ожидал.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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