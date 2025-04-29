Руны / © ТСН.ua

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Руны — это древние символы, передающие глубинную мудрость предков. Они помогают заглянуть за пределы обыденности и уловить тонкие энергетические потоки дня. Каждая руна имеет свой характер и свое послание: она способна подсказать правильный путь либо предостеречь от необдуманных шагов.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Сегодня, 29 апреля 2025 года, руны подсказывают, что лучшая стратегия дня — быть внимательным к деталям, доверять внутреннему голосу и не торопиться с решениями. Предлагаем вам узнать, какое послание передают руны каждому знаку зодиака.

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Овен (21 марта — 19 апреля) — руна "Райдо"

Сегодня вам открывается путь к новым возможностям. Руна "Райдо" символизирует путешествия как внешние, так и внутренние. Не бойтесь перемен и доверяйте своей интуиции.

Телец (20 апреля — 20 мая) — руна "Феху"

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Руна "Феху" указывает на прибыль, достижения и стабильность. Удачный день для покупок, инвестиций и важных сделок.

Близнецы (21 мая — 20 июня) — руна "Ансуз"

Сегодня ваши слова будут иметь особую силу. Руна "Ансуз" подчеркивает важность коммуникации. Слушайте внимательно других и не игнорируйте подсказки судьбы.

Рак (21 июня — 22 июля) — руна "Беркано"

"Беркано" — руна плодородия и новой жизни — обещает Ракам время заботы о близких и о себе. Удачный момент для семейных дел и планирования новых начинаний.

Лев (23 июля — 22 августа) — руна "Тейваз"

Пора проявить настоящую силу воли! "Тейваз" — руна воина — призывает вас бороться за свои цели с достоинством и решительностью. Ваша внутренняя энергия сегодня на пике.

Дева (23 августа — 22 сентября) — руна "Совило"

"Совело" приносит Девам свет, успех и ясность мыслей. Сегодня вы можете легко решить сложные вопросы и достичь признания ваших заслуг.

Весы (23 сентября — 22 октября) — руна "Гебо"

"Гебо" символизирует партнерство и обмен. Весы сегодня найдут баланс в отношениях и могут получить важную поддержку. Время взаимных подарков и сотрудничества.

Скорпион (23 октября — 21 ноября) — руна "Хагалаз"

Будьте готовы к неожиданностям. "Хагалаз" предупреждает о возможных волнениях и переменах. Принимайте их в качестве шанса обновить пространство вокруг себя.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря) — руна "Эйваз"

Эйваз — это символ выносливости. Стрельцам следует запастись терпением: трудности временные, и путь вперед откроется тем, кто не сдается.

Козерог (22 декабря — 19 января) — руна "Иса"

"Иса" символизирует остановку и покой. Козерогам сегодня лучше сосредоточиться на стабилизации и саморефлексии. Спешка только навредит.

Водолей (20 января — 18 февраля) — руна "Манназ"

День содействует объединению сил. "Манназ" призывает Водолеев работать в команде, доверять коллективному разуму и искать единомышленников.

Рыбы (19 февраля — 20 марта) — руна "Лагуз"

"Лагуз" — руна воды и интуиции — подсказывает Рыбам плыть по течению собственных ощущений. День идеален для творчества, вдохновения и внутреннего познания.

Пусть руны подскажут вам самый лучший путь и вдохновят на добрые поступки в этот день.