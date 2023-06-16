Львам следует контролировать эмоции, а Скорпионам нужно успокоиться: гороскоп по картам Таро на 16 июня 2023 года

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 июня 2023 года рассказывает, что Близнецам не стоит осуждать кого-то, а Скорпионам нужно позаботиться о здоровье.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 июня 2023 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Двойка пентаклей"

Уважайте свои пределы. В отношениях просите других соблюдать их. Стройте крепкий фундамент на работе.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Двойка жезлов"

Вселенная щедра. В отношениях с благодарностью принимайте подарки. На работе начните уважать себя.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Императрица"

Вы прекрасны и внутри, и снаружи. В отношениях не осуждайте ни себя, ни других. На работе живите настоящим.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Сила"

Любите свое тело и облик. Постоянно за ним ухаживайте. Ваша жизнь наполнится безграничными возможностями успеха и счастья.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж жезлов"

Добивайтесь того, чего хотите. В отношениях смело продвигайтесь вперед. На работе контролируйте свои эмоции.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Луна"

Относитесь к своим неудачам, как к возможностям учиться и развиваться. На работе не разрешайте страхам сдерживать вас.

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ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Отшельник"

Отвечайте своим ожиданиям, а не желаниям других. Будьте благодарны за все, что у вас есть. На работе учитесь на своих ошибках.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Маг"

Ваше тело стремится к заботе о здоровье, а ум чист. Успокойте свою душу в отношениях. Вы достойны уважения на работе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Звезда"

Вы полны вдохновения. В отношениях стремитесь к большему. На работе смело двигайтесь вперед.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Солнце"

Вы полны вдохновением и хорошими идеями. На работе достигайте того, чего вы хотите. На работе контролируйте собственные действия и состояние.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Башня"

Относитесь к своим неудачам, как к возможностям. На работе учитесь и развивайтесь. В отношениях не позволяйте страхам сдерживать вас.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Справедливость"

Отвечайте своим желаниям, а не ожиданиям других. В отношениях будьте благодарны за все, что имеете. На работе научитесь прощать себя за ошибки.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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